MagicX Mini40: Máy chơi game cầm tay Linux lột xác cấu hình theo ý cộng đồng MagicX chính thức công bố cấu hình Mini40 với hai tùy chọn vi xử lý Rockchip và Allwinner. Mẫu máy chơi game 4 inch này hứa hẹn mang đến trải nghiệm linh hoạt với mức giá chỉ từ 59 USD.

Sau khi nhận được những phản hồi từ cộng đồng về thông báo trước đó, MagicX đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với bảng thông số kỹ thuật của mẫu máy chơi game cầm tay Mini40. Đây là thiết bị được kỳ vọng sẽ kế nhiệm dòng Mini Zero28 đã ngừng sản xuất, tập trung vào phân khúc máy chơi game retro chạy hệ điều hành Linux.

Ảnh dựng chính thức của MagicX Mini40.

Sự thay đổi chiến lược về vi xử lý

Điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này chính là việc MagicX quyết định loại bỏ chip Rockchip RK3566 như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, dựa trên các cuộc khảo sát và gợi ý từ người dùng trên kênh Discord, hãng sẽ tung ra hai biến thể phần cứng khác nhau để tối ưu hóa chi phí và hiệu năng.

Phiên bản cao cấp hơn có mức giá 79 USD (khoảng 2 triệu đồng), được trang bị vi xử lý Rockchip R3572 cùng bộ nhớ RAM 2GB LPDDR4. Trong khi đó, phiên bản tiết kiệm có giá 59 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) sẽ sử dụng chip Allwinner A333 đi kèm 1GB RAM DDR3.

Thông số Phiên bản 79 USD Phiên bản 59 USD Vi xử lý Rockchip R3572 Allwinner A333 RAM 2GB LPDDR4 1GB DDR3 Hệ điều hành Linux Linux

Thông số kỹ thuật chung và thiết kế phần cứng

Ngoại trừ sự khác biệt về chip và RAM, cả hai phiên bản MagicX Mini40 đều chia sẻ chung một nền tảng phần cứng. Thiết bị sở hữu màn hình 4 inch với độ phân giải 800 × 480 pixel, phù hợp cho việc hiển thị các tựa game cổ điển. Hệ thống âm thanh được đảm nhiệm bởi loa kép, hỗ trợ rung phản hồi và đầy đủ các kết nối hiện đại như Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1.

Về mặt thiết kế, các hình ảnh dựng chính thức cho thấy Mini40 sử dụng cần điều khiển (thumbsticks) dạng lõm đối xứng và các nút vai (shoulder buttons) được đặt thẳng hàng. Máy cũng được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD kép, cho phép người dùng tách biệt không gian lưu trữ hệ điều hành và thư viện trò chơi.

Tùy chọn màu sắc và kế hoạch sản xuất

MagicX Mini40 sẽ có 4 tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen (Black), Cam (Orange), Xanh lá trong suốt (Translucent Green) và Hồng tím trong suốt (Translucent Magenta). Hiện tại, hãng vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến người dùng để quyết định xem sẽ sản xuất đồng thời cả hai phiên bản hay chỉ tập trung vào một biến thể duy nhất dựa trên nhu cầu thực tế.

Mặc dù cấu hình và thiết kế đã dần lộ diện đầy đủ, MagicX vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cho Mini40. Việc hãng liên tục thực hiện các cuộc thăm dò cho thấy quy trình sản xuất có thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt để bám sát thị hiếu của cộng đồng chơi game handheld.