Maguire đeo băng thủ quân và dấu ấn bộ ba Man Utd trong trận hòa Uruguay 1-1 Harry Maguire nhận vinh dự dẫn dắt Tam Sư trong khi Marcus Rashford và Kobbie Mainoo ghi điểm với HLV Thomas Tuchel tại sân Wembley trong trận giao hữu quốc tế mới nhất.

Trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Anh và Uruguay tại sân Wembley vừa qua không chỉ là bài kiểm tra quan trọng cho triều đại của HLV Thomas Tuchel mà còn là sân khấu để các ngôi sao Manchester United khẳng định giá trị. Harry Maguire, Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong đợt tập trung quyết định suất dự World Cup 2026 vào mùa hè tới.

Marcus Rashford và nỗ lực tạo đột biến

Trong một hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt, điểm yếu lớn nhất của "Tam Sư" là khả năng luân chuyển bóng chậm chạp. Điều này khiến Marcus Rashford hiếm khi có bóng ở những vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, tiền đạo hiện đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn vẫn biết cách để lại dấu ấn cá nhân đậm nét.

Phút 40, Rashford khiến khán đài Wembley phấn khích với pha dốc bóng tốc độ bên hành lang cánh trái, vượt qua sự truy cản của 4 cầu thủ Uruguay trước khi tung quả tạt đầy ý đồ. Đây được xem là khoảnh khắc sáng nhất trong hiệp một không bàn thắng. Kết thúc 69 phút trên sân, Rashford đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 75%, tạo ra một cơ hội nguy hiểm và đóng góp 4 pha hỗ trợ phòng ngự trước khi nhường chỗ cho các nhân tố mới.

Harry Maguire: Thủ lĩnh đáng tin cậy hàng phòng ngự

Nếu Rashford nỗ lực ở phía trên thì Harry Maguire lại mang đến sự an tâm tuyệt đối nơi hậu phương. Trung vệ 33 tuổi, người chuẩn bị được Man Utd gia hạn hợp đồng, thi đấu trọn vẹn 90 phút và thể hiện sự chắc chắn thường thấy. Đáng chú ý, ngay đầu hiệp hai, Maguire đã được trao chiếc băng đội trưởng sau khi Jordan Henderson rời sân nhường chỗ cho Adam Wharton.

Thống kê sau trận lột tả sự thống trị của Maguire: tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94%, chạm bóng 88 lần, có 9 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và thực hiện 5 pha can thiệp phòng ngự. Đây là màn trình diễn đủ để anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt HLV Thomas Tuchel về cả chuyên môn lẫn tố chất thủ lĩnh.

Kobbie Mainoo và tầm nhìn tương lai của INEOS

Sự xuất hiện của Kobbie Mainoo từ phút 68 mang đến làn gió mới cho tuyến giữa tuyển Anh. Đáng chú ý, việc sao trẻ Man Utd thi đấu bên cạnh mục tiêu chuyển nhượng Adam Wharton đã mang đến cho ban lãnh đạo INEOS một cái nhìn sơ lược về "cặp bài trùng" tiềm năng trong tương lai tại Old Trafford. Ngoài ra, cựu tiền vệ Man Utd là James Garner cũng có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG và chơi khá ổn định.

Sự cố hy hữu của Manuel Ugarte

Bên phía Uruguay, Manuel Ugarte được đá chính dù ít có cơ hội ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, anh tỏ ra hụt hơi ở những phút cuối, điển hình là tình huống để Cole Palmer vượt qua ở phút 80, dẫn đến quả phạt góc mở ra bàn thắng của Ben White cho tuyển Anh.

Một sự cố hy hữu đã xảy ra với Ugarte khi anh phải nhận hai thẻ vàng nhưng không bị truất quyền thi đấu, trước khi được thay ra ở phút 87. Nguồn tin cho biết chiếc thẻ vàng đầu tiên của anh sau đó đã được trọng tài "hủy bỏ". Một người cũ khác của Man Utd là Facundo Pellistri cũng được tung vào sân ở hiệp hai nhưng không để lại nhiều dấu ấn đáng kể.