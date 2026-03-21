Maguire và tiêu chuẩn kép của VAR: Man Utd rơi điểm kịch tính tại Vitality Quyết định gây tranh cãi của VAR khiến Harry Maguire nhận thẻ đỏ, trực tiếp làm Man Utd đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth dù Bruno Fernandes tỏa sáng.

Trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Bournemouth tại sân Vitality không chỉ để lại sự tiếc nuối về mặt điểm số mà còn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về cách vận hành của công nghệ VAR. Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về tình huống Harry Maguire bị truất quyền thi đấu ở phút 78, một quyết định được xem là minh chứng cho sự thiếu nhất quán đang tồn tại ở Ngoại hạng Anh.

Maguire bất bình vì tấm thẻ đỏ.

Sự bất nhất của VAR và nỗi ấm ức của Harry Maguire

Chỉ trong tích tắc, Harry Maguire từ vị thế một trung vệ vừa nhận tin trở lại đội tuyển Anh đã phải lầm lũi rời sân. Cựu trung vệ Leicester City tin rằng mình đã bị xử ép trong pha va chạm với Evanilson dẫn đến quả phạt đền. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của Maguire không đơn thuần là sự mất bình tĩnh cá nhân, mà là lời phản kháng trước một quyết định mang tính "tiêu chuẩn kép".

Sự mâu thuẫn nằm ở chỗ, trước khi Bournemouth có bàn gỡ hòa đầu tiên, Amad Diallo dường như đã bị Adrien Truffert phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Stuart Attwell và tổ VAR đã từ chối cho Quỷ đỏ hưởng phạt đền. Việc VAR bỏ qua lỗi của Truffert nhưng lại trừng phạt nghiêm khắc tác động tương tự của Maguire lên Evanilson đã trực tiếp thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Bruno Fernandes sau trận đấu đã không ngần ngại chỉ trích VAR, khẳng định những quyết định bất nhất này đã tước đoạt chiến thắng của đội khách.

Maguire có lý do để thất vọng.

Bản lĩnh Bruno Fernandes và cuộc đua Champions League

Bỏ qua những tranh cãi trọng tài, Bruno Fernandes tiếp tục chứng minh tại sao anh là linh hồn của Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick. Với một bàn thắng từ chấm 12 mét và một pha đá phạt góc dẫn đến bàn phản lưới của James Hill, thủ quân người Bồ Đào Nha đã nâng thành tích cá nhân lên 8 bàn thắng và 17 đường kiến tạo mùa này. Tầm ảnh hưởng của anh là không thể phủ nhận trong bối cảnh Man Utd buộc phải rơi vào cuộc chiến sinh tồn để giữ lại 1 điểm trong thế thiếu người.

Trận hòa này giúp Quỷ đỏ duy trì khoảng cách 4 điểm với Aston Villa ở vị trí thứ tư và 7 điểm với Chelsea. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 vòng đấu, mỗi bước đi đều mang tính quyết định đến tấm vé tham dự Champions League. Sự phẫn nộ của Maguire hay tiếng thét của Bruno trước VAR chính là minh chứng cho khát khao trở lại đỉnh cao của nửa đỏ thành Manchester. Bản lĩnh mà họ thể hiện trong giông bão tại Vitality là tín hiệu tích cực cho chặng đường nước rút đầy cam go phía trước.