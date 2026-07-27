Mai Ngô bị ban tổ chức nhắc nhở khi livestream tại Miss Supranational 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô gây bàn luận khi livestream tại khu vực chuẩn bị phần thi Top Model ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 và phải dừng lại sau khi bị nhắc nhở.

Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 (Hoa hậu Siêu quốc gia), người đẹp Mai Ngô, vừa trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp sau sự cố livestream trong hậu trường phần thi Top Model diễn ra vào tối 26/7 (giờ Việt Nam) tại Ba Lan. Sự việc nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng ngay trước thời điểm kết quả phần thi phụ này được công bố.

Ý kiến trái chiều quanh sự cố livestream hậu trường

Cụ thể, ngay trước giờ biểu diễn phần thi Top Model, Mai Ngô đã phát trực tiếp trên trang cá nhân để trò chuyện với khán giả và chia sẻ kinh nghiệm trình diễn cùng một thí sinh quốc tế tại khu vực chuẩn bị. Trong lúc buổi phát sóng đang diễn ra, một nhân viên thuộc ban tổ chức đã đến nhắc nhở cô không nên livestream ở thời điểm này. Nhận được thông báo, đại diện Việt Nam lập tức tuân thủ và nhanh chóng kết thúc buổi livestream.

Mai Ngô livestream trong hậu trường trước khi diễn ra phần thi Top Model của Hoa hậu Siêu quốc gia.

Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền nhanh chóng và gây ra nhiều luồng dư luận. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thông cảm, cho rằng Mai Ngô chỉ muốn cập nhật không khí cuộc thi và giúp người hâm mộ trong nước theo dõi hành trình của cô một cách sát sao hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại nhận định các thí sinh cần tập trung tối đa cho phần thi chính và tuân thủ tuyệt đối quy định của ban tổ chức để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân lẫn đại diện quốc gia.

Trượt Top 2 châu Á ở phần thi Top Model

Bên cạnh ồn ào hậu trường, kết quả phần thi Top Model cũng đem lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam. Dù được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm làm mẫu lâu năm và phong cách tự tin, Mai Ngô đã không thể ghi tên vào Top 2 khu vực châu Á, qua đó lỡ cơ hội cạnh tranh danh hiệu Top Model chung cuộc tại Miss Supranational 2026. Ở hạng mục này, đại diện Macau là người dành chiến thắng.

Mai Ngô trượt mất chiến thắng ở phần thi Top Model thuộc Hoa hậu Siêu quốc gia.

Trước đó, Mai Ngô luôn duy trì hình ảnh năng lượng và chuyên nghiệp trong các hoạt động bên lề tại Ba Lan. Dù gặp sự cố chấn thương ở chân trong quá trình di chuyển, người đẹp vẫn nỗ lực hoàn thành các buổi tập luyện, chụp hình quảng bá và giao lưu văn hóa mà không làm ảnh hưởng đến lịch trình chung.

Nỗ lực hướng tới các chặng thi tiếp theo

Dù không đạt kết quả như kỳ vọng ở phần thi Top Model, chặng đường của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 vẫn còn nhiều đêm thi quan trọng phía trước. Sự cố ngoài ý muốn vừa qua được xem là bài học kinh nghiệm để đại diện Việt Nam thi đấu cẩn trọng và tập trung hơn.

Khán giả kỳ vọng Mai Ngô sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ, phát huy bản lĩnh catwalk cùng kỹ năng trình diễn sân khấu để bứt phá trong các phần thi quyết định sắp tới.