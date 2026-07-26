Mai Ngô gặp sự cố chấn thương ngay trước phần thi Top Model tại Miss Supranational 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô bị trượt chân chấn thương trước đêm thi Top Model tại Ba Lan. Dù liên tiếp gặp sự cố, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan.

Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 – Mai Ngô vừa gặp sự cố chấn thương ngay trước thềm phần thi quan trọng Top Model tại Ba Lan. Nguyên nhân xuất phát từ việc có người làm đổ nước ở khu vực cầu thang khiến người đẹp bị trượt chân.

Dù không chia sẻ quá nhiều về mức độ nghiêm trọng của vết thương, sự việc vẫn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bởi thời điểm xảy ra ngay trước đêm thi có tính chất quyết định.

Mai Ngô bị thương trước phần thi Top Model ở Hoa hậu Siêu quốc gia.

Bản lĩnh vượt qua chuỗi sự cố liên tiếp

Thay vì lo âu hay than phiền, đại diện Việt Nam nhanh chóng xử lý vết thương, duy trì tinh thần tích cực và tiếp tục tham gia các hoạt động theo lịch trình của ban tổ chức. Đây không phải thử thách duy nhất Mai Ngô gặp phải trong chuyến hành trình này. Trước đó, cô từng bị trễ lịch khởi hành sang Ba Lan do trục trặc thủ tục, đồng thời thất lạc phụ kiện quan trọng của trang phục dân tộc tại sân bay.

Liên tiếp đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn, Mai Ngô vẫn thể hiện thái độ bình tĩnh. Kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong làng giải trí cùng bản lĩnh thi đấu được kỳ vọng sẽ giúp cô vượt qua áp lực để có màn thể hiện ấn tượng.

Mai Ngô đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" cho hành trình chinh phục vương miện tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Hành trang kinh nghiệm tại đấu trường quốc tế

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam lọt Top 12 Miss Charm 2025 kèm giải phụ Miss Tourism Charm 2025. Nền tảng kinh nghiệm phong phú giúp người đẹp thêm vững vàng trong giai đoạn tăng tốc tại Miss Supranational 2026.