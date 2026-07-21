Mai Ngô gặp sự cố mất phụ kiện trang phục dân tộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô đối mặt thử thách lớn khi phụ kiện National Costume bị thất lạc tại sân bay, có nguy cơ không kịp hoàn thiện cho đêm thi quan trọng.

Mai Ngô, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026, vừa thông báo gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến trang phục dân tộc (National Costume). Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng khi phần thi đang đến gần, đe dọa đến khả năng trình diễn trọn vẹn của cô trên sân khấu quốc tế tại Ba Lan.

Sự cố phụ kiện trang phục dân tộc tại sân bay

Cụ thể, Mai Ngô tiết lộ cặp cờ – phụ kiện quan trọng của bộ trang phục dân tộc – đã bị bỏ lại tại sân bay. Do sự cố hậu cần, người hỗ trợ mang phụ kiện này sang Ba Lan dự kiến chỉ đến nơi vào tối 29/07, thời điểm được cho là quá muộn để cô chuẩn bị cho phần thi trình diễn.

Mai Ngô tiết lộ gặp sự cố với National Costume ở Hoa hậu Siêu quốc gia.

Việc thiếu hụt phụ kiện quan trọng khiến bộ National Costume có nguy cơ không thể hoàn thiện như thiết kế ban đầu. Đây là một bất lợi lớn bởi phần thi này không chỉ mang tính trình diễn mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá văn hóa quốc gia đến bạn bè quốc tế.

Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của đại diện Việt Nam

Hành trình của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 vốn đã gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu. Do trục trặc về thủ tục visa, người đẹp sinh năm 1995 phải khởi hành muộn hơn dự kiến, dẫn đến việc bỏ lỡ buổi lễ trao sash và các hoạt động mở màn quan trọng cùng đương kim hoa hậu và các thí sinh khác.

Dù liên tục gặp bất lợi về thời gian và sự cố trang phục, Mai Ngô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Khán giả kỳ vọng với kinh nghiệm dày dặn, cô sẽ giữ vững bình tĩnh để tìm ra phương án xử lý tình huống phát sinh ngoài ý muốn này.

Mai Ngô ở phần thi Phỏng vấn kín của Hoa hậu Siêu quốc gia.

Bản lĩnh của người đẹp giàu kinh nghiệm

Mai Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai) là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các chương trình truyền hình thực tế. Trước khi đến với Ba Lan, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và lọt Top 12 Miss Charm 2025 cùng giải phụ Miss Tourism Charm 2025.

Với bản lĩnh sân khấu vững vàng được tích lũy qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, người hâm mộ tin rằng đại diện Việt Nam sẽ sớm vượt qua những thử thách tại Miss Supranational 2026 để mang về thành tích ấn tượng cho nhan sắc Việt.