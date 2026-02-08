Mai Ngô lên tiếng chia sẻ cảm xúc sau khi dừng chân ở Top 12 Hoa hậu Siêu Quốc Gia 2026 Khép lại hành trình tại Miss Supranational 2026 với vị trí Top 12, Mai Ngô gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ và nhận được nhiều lời động viên từ công chúng.

Đại diện Việt Nam - Mai Ngô đã chính thức khép lại hành trình chinh chiến tại chung kết Miss Supranational (Hoa hậu Siêu Quốc Gia) 2026 với vị trí Top 12 chung cuộc. Dù không tiến sâu vào những vị trí cao hơn, cô đã để lại nhiều ấn tượng nhờ phong độ thi đấu ổn định, bản lĩnh sân khấu cùng sự tự tin xuyên suốt giải đấu.

Động thái đầu tiên của Mai Ngô sau đêm chung kết

Ngay sau khi cuộc thi khép lại, Mai Ngô đã đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt quãng thời gian thi đấu quốc tế. Cùng với đó, cô gửi lời tri ân ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc tới những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình: "Mai cảm ơn mọi người và hành trình Miss Supranational 2026".

Mai Ngô đã có phần trình diễn ổn định xuyên suốt quá trình tham gia Hoa hậu Siêu Quốc Gia 2026.

Mai Ngô thể hiện sự khéo léo khi đón nhận kết quả cuối cùng sau một thời gian tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Sự ghi nhận từ người hâm mộ và cộng đồng sắc đẹp

Dòng chia sẻ của đại diện Việt Nam ngay lập tức nhận được lượng tương tác lớn từ đông đảo khán giả. Thay vì quá chú trọng vào thứ hạng dừng chân, công chúng đã dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần nỗ lực, sự chuẩn bị chu đáo và khả năng thể hiện trọn vẹn của người đẹp trong suốt chặng đường qua.

Bên cạnh đó, phong thái tích cực cùng cách ứng xử chín chắn của Mai Ngô sau khi dừng bước càng giúp cô nhận được nhiều tình cảm trân trọng từ người hâm mộ. Sự thể hiện năng nổ cùng tinh thần thi đấu hết mình của cô đã mang đến một hình ảnh đại diện Việt Nam giàu năng lượng tại đấu trường quốc tế.

Mai Ngô tự tin khoe sắc vóc quyến rũ với những thiết kế hở bạo trong thời gian tham gia Miss Supranational.

Đáng chú ý, khán giả ngày càng có góc nhìn cởi mở và toàn diện hơn đối với các đại diện nhan sắc Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế. Bên cạnh kỳ vọng về mặt điểm số hay danh hiệu, công chúng luôn đánh giá cao bản lĩnh, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp cũng như thái độ thi đấu chuyên nghiệp của từng thí sinh.