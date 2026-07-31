Mai Ngô vắng mặt ở bảng dự đoán trước chung kết Miss Supranational 2026 Dù được đánh giá cao ở vòng bán kết, đại diện Việt Nam Mai Ngô không xuất hiện trong Top 25 dự đoán của hai chuyên trang Missosology và Sash Factor.

Rạng sáng ngày 1/8 (theo giờ Việt Nam), đại diện Việt Nam Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) bước vào đêm chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra tại Ba Lan. Ngay trước giờ G, hai chuyên trang sắc đẹp quốc tế lớn là Missosology và Sash Factor đã công bố bảng xếp hạng dự đoán cuối cùng, trong đó đại diện Việt Nam đều vắng mặt ở các vị trí top đầu.

Kết quả dự đoán từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế

Chuyên trang Missosology với hơn 4,2 triệu lượt theo dõi đã đăng tải bảng xếp hạng dự đoán kết quả cho mùa giải năm nay. Theo đánh giá của chuyên trang này, người đẹp Indonesia được dự đoán sẽ giành vương miện cao nhất. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về đại diện của Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Pháp và Nigeria. Đáng chú ý, Mai Ngô không góp mặt trong danh sách Top 25 dự đoán của Missosology.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology tung bảng xếp hạng dự đoán trước thềm Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Bên cạnh Missosology, chuyên trang Sash Factor cũng tung bảng xếp hạng đánh giá cuối cùng và không xếp Mai Ngô vào nhóm thí sinh có khả năng tiến sâu. Việc đại diện Việt Nam liên tiếp vắng mặt ở các bảng dự đoán từ hai đơn vị uy tín khiến cộng đồng theo dõi sắc đẹp trong nước bất ngờ và tiếc nuối.

Góc nhìn đa chiều và kỳ vọng tạo bất ngờ đêm chung kết

Nhiều khán giả nhận định Mai Ngô đã giữ phong độ ổn định qua các hoạt động và phần thi phụ. Kỹ năng trình diễn sân khấu và sự tự tin của cô được đánh giá cao. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cuộc thi năm nay hội tụ dàn thí sinh mạnh từ các quốc gia như Indonesia, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Philippines và Venezuela, tạo nên mức độ cạnh tranh rất lớn.

Mai Ngô không được 2 chuyên trang sắc đẹp lớn là Missosology và Sash Factor dự đoán đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Tuy vậy, các bảng xếp hạng từ Missosology hay Sash Factor chỉ mang tính chất tham khảo. Trong lịch sử các đấu trường sắc đẹp quốc tế, kết quả thực tế trên sân khấu chung kết từng nhiều lần chứng kiến sự thay đổi bất ngờ so với các dự đoán ban đầu.

Hành trình và bản lĩnh thi đấu của đại diện Việt Nam

Trước đêm thi quyết định, Mai Ngô đã hoàn thành phần thi bán kết và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người đẹp thể hiện kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, khả năng tạo dáng cùng thần thái tự tin trước ống kính nhờ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang.

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2025 và đạt thành tích Top 12 chung cuộc cùng giải phụ Miss Tourism Charm 2025.