Mai Ngô vắng mặt trong bảng dự đoán đầu tiên của Missosology tại Miss Supranational 2026 Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố Top 25 dự đoán cho Miss Supranational 2026, đáng chú ý đại diện Việt Nam Mai Ngô chưa góp mặt trong danh sách này.

Thông tin Mai Ngô chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc thi, chuyên trang uy tín Missosology đã công bố bảng dự đoán đầu tiên (Hot Picks) và gây bất ngờ khi không gọi tên đại diện Việt Nam trong danh sách 25 ứng viên hàng đầu.

Cục diện bảng xếp hạng Missosology giai đoạn khởi động

Bảng xếp hạng đầu tiên của Missosology thường dựa trên hồ sơ năng lực, sức hút truyền thông và đánh giá sơ bộ về tiềm năng của các thí sinh. Trong danh sách vừa được công bố, đại diện Indonesia hiện đang dẫn đầu vị trí số 1. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt thuộc về Nigeria, Tây Ban Nha, Brazil và Philippines.

Missosology tung bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên về Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Khu vực Top 10 ghi nhận sự xuất hiện của các ứng viên mạnh đến từ Cộng hòa Czech, Thái Lan, Pháp, Vương quốc Anh và Zambia. Ngoài ra, danh sách Top 25 còn có sự góp mặt của các đại diện từ Campuchia, Ấn Độ, Nam Phi và Peru. Việc Mai Ngô hoàn toàn vắng bóng trong bảng dự đoán này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi cô vốn được đánh giá là thí sinh có kinh nghiệm dày dặn tại các đấu trường quốc tế.

Phân tích thực lực và cơ hội bứt phá của đại diện Việt Nam

Dù chưa xuất hiện trong bảng dự báo ban đầu, giới chuyên môn nhận định đây chỉ là kết quả mang tính tham khảo. Thực tế, các bảng xếp hạng của Missosology thường xuyên biến động dựa trên phong độ thực tế của thí sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Nhiều trường hợp người đẹp không được đánh giá cao ở giai đoạn đầu nhưng vẫn tạo nên cú bứt phá ngoạn mục nhờ kỹ năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu.

Mai Ngô vắng bóng trong bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp có 4,2 triệu người theo dõi.

Mai Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai), sinh năm 1995 tại TP.HCM, là gương mặt có "chỉ số" kinh nghiệm ấn tượng. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và lọt vào Top 12 Miss Charm 2025. Dù tại Miss Charm 2025, người đẹp từng gây tranh luận về kỹ năng ngoại ngữ và ứng xử, nhưng tinh thần cầu tiến và khả năng trình diễn chuyên nghiệp vẫn là điểm cộng lớn của cô.

Chiến lược chọn nhân sự dựa trên yếu tố kinh nghiệm

Đơn vị nắm bản quyền Miss Supranational tại Việt Nam cho biết, việc lựa chọn Mai Ngô xuất phát từ yêu cầu khắt khe của cuộc thi về kỹ năng và bản lĩnh. Đại diện đơn vị này lý giải: "Miss Supranational là đấu trường đòi hỏi thí sinh phải có sự chín muồi. Các cuộc thi quốc tế quy mô lớn ngày càng yêu cầu cao về kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm thực tế. Đây chính là lý do chúng tôi tin tưởng giao trọng trách cho Mai Ngô".

Với nền tảng sẵn có cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc sau những góp ý từ dư luận, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh trưởng thành và bản lĩnh hơn. Hành trình tại Miss Supranational 2026 sẽ là cơ hội để đại diện Việt Nam chứng minh năng lực và cải thiện vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế trong thời gian tới.