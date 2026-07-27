Mai Ngô xử lý sự cố sân khấu xuất sắc tại phần thi Top Model Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô gây ấn tượng nhờ màn xử lý bản lĩnh khi gặp sự cố trang phục tại phần thi Top Model thuộc Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Đại diện Việt Nam Mai Ngô đã chính thức bước vào phần thi Top Model - một trong những nội dung quan trọng thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026 diễn ra tại Ba Lan. Dù gặp sự cố bất ngờ về trang phục ngay trên sàn catwalk, người đẹp sinh năm 1995 vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ bản lĩnh sân khấu và thần thái chuyên nghiệp.

Bản lĩnh xử lý tình huống trên sàn catwalk

Tối 26/7 (giờ Việt Nam), phần thi Top Model quy tụ dàn thí sinh quốc tế tranh tài nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc nhất bước vào chặng tiếp theo. Xuất hiện trong phần thi này, Mai Ngô lựa chọn thiết kế váy màu xanh dương ôm sát cơ thể với điểm nhấn tà váy dài mềm mại, giúp tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng kỹ năng trình diễn cuốn hút.

Mai Ngô tại phần thi Top Model của Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển trên sàn runway, tà váy dài bất ngờ vướng vào gót giày của Mai Ngô. Đối mặt với tình huống ngoài ý muốn, đại diện Việt Nam lập tức giữ bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh bước chân và xử lý khéo léo để lấy lại nhịp bước chỉ trong vài giây. Cô tiếp tục hoàn thành màn trình diễn với phong thái tự tin cho đến cuối đường băng.

Mai Ngô khéo léo xử lý sự cố vướng tà váy vào giày khi catwalk.

Màn ứng biến linh hoạt của Mai Ngô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng và khán giả theo dõi cuộc thi. Nhiều ý kiến đánh giá cao sự chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang của người đẹp. Dù vậy, kết quả chung cuộc ở khu vực châu Á cho phần thi Top Model thuộc về hai đại diện đến từ Thái Lan và Macau.

Nỗ lực vượt khó tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Trải qua các hoạt động chính thức từ những ngày đầu đến Ba Lan, Mai Ngô luôn giữ phong độ ổn định và phong cách thời trang đa dạng. Ít ai biết rằng trước phần thi Top Model, cô từng gặp chấn thương trong quá trình di chuyển. Dù vậy, người đẹp vẫn trấn an khán giả và kiên trì tập luyện để không ảnh hưởng đến tiến độ dự thi.

Mai Ngô tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm và kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Mai Ngô tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước. Khán giả kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ duy trì phong độ để đạt thành tích tốt trong đêm chung kết Miss Supranational 2026 sắp tới.