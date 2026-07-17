Mai Phương thông báo hoạt động độc lập sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Mai Phương chính thức kết thúc hợp tác với đơn vị quản lý cũ để chuyển sang mô hình vận hành độc lập cùng đội ngũ nhân sự mới từ tháng 7/2026. Bước ngoặt này giúp người đẹp chủ động hoàn toàn trong chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân.

Hoa hậu Mai Phương vừa đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi mô hình quản lý sự nghiệp, đánh dấu một giai đoạn mới sau 4 năm giữ vương miện. Theo đó, người đẹp sẽ kết thúc hành trình đồng hành cùng đơn vị quản lý cũ để chuyển sang hoạt động độc lập với đội ngũ nhân sự riêng biệt.

Bước ngoặt trong chiến lược phát triển cá nhân

Trên trang cá nhân, Mai Phương đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các đối tác, nhãn hàng và đơn vị truyền thông đã hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua. Nàng hậu xác nhận hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và đơn vị đồng hành trước đó đã chính thức chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10/7/2026. Quyết định này dựa trên các điều khoản thỏa thuận và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Phương lựa chọn tạo ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Việc chuyển đổi sang mô hình hoạt động tự do đồng nghĩa với việc Mai Phương sẽ trực tiếp điều hành toàn bộ các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, cô đã thiết lập một đội ngũ nhân sự mới và cung cấp thông tin liên hệ chính thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác trong việc kết nối và hợp tác lâu dài.

Tối ưu hóa quyền chủ động trong các dự án nghệ thuật

Dù khép lại mối quan hệ hợp tác cũ, Mai Phương vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho đơn vị đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những trải nghiệm đã qua và gửi lời chúc thành công đến đơn vị cũ. Việc thay đổi mô hình quản lý được xem là bước đi chiến lược, giúp nghệ sĩ có thêm quyền tự quyết trong việc lựa chọn dự án, xây dựng hình ảnh và mở rộng các cơ hội hợp tác đa dạng hơn.

Mai Phương đã sẵn sàng cho hành trình mới của bản thân. Ảnh: FBNV

Trong giai đoạn chuyển giao này, Mai Phương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Đối với một hoa hậu đã có vị thế nhất định, việc tự đứng ra quản lý sự nghiệp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tiềm lực lẫn đội ngũ hỗ trợ chuyên môn để duy trì chất lượng hình ảnh và các sản phẩm nghệ thuật trong tương lai.

Nhiều khán giả bày tỏ sự chờ đợi về những dự án, hướng đi tiếp theo của Mai Phương. Ảnh: FBNV

Thực tế, xu hướng nghệ sĩ hoạt động độc lập (freelance) hoặc thành lập công ty riêng không còn xa lạ trong làng giải trí Việt Nam. Mô hình này cho phép người nổi tiếng linh hoạt hơn trong việc định hướng phong cách cá nhân và tối ưu hóa các nguồn lực thương mại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở khả năng vận hành và duy trì sức hút trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.