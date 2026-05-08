Mai Phương Thúy gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang ở TP.HCM với phụ kiện 1,3 tỷ đồng Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi dự sự kiện tại TP.HCM với chiếc đồng hồ 1,3 tỷ đồng, cùng những chia sẻ thú vị về nhịp sống hiện tại.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng khi đăng tải hình ảnh tham dự một sự kiện thời trang diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện trong bộ vest xám phối theo xu hướng tối giản, người đẹp gây ấn tượng mạnh bởi vóc dáng nổi bật cùng điểm nhấn là chiếc đồng hồ đắt giá có giá trị ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện cá tính tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM.

Lối sống thể thao và điểm nhấn tại sự kiện mới

Bên cạnh hình ảnh cá tính tại sự kiện, Mai Phương Thúy còn khiến người hâm mộ thích thú khi đính kèm dòng trạng thái hài hước về việc cuối cùng cũng có một bài đăng không nói về môn quần vợt. Thời gian qua, trang cá nhân của cô phần lớn cập nhật những hình ảnh tập luyện và thi đấu tennis trên sân.

Đối với Mai Phương Thúy, thể thao không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn trở thành thói quen gắn bó hàng ngày. Cô chia sẻ việc dành nhiều thời gian trên sân tập là giải pháp hiệu quả để cân bằng tinh thần và duy trì nguồn năng lượng tích cực.

Hoa hậu Mai Phương Thúy yêu thích thể thao.

Sức hút bền bỉ sau gần hai thập kỷ đăng quang

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 ở tuổi 16, Mai Phương Thúy từng đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World 2006 và dừng chân ở Top 17 chung cuộc. Nhờ chiều cao ấn tượng cùng thần thái tự tin, tên tuổi của cô nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Thay vì hoạt động nghệ thuật liên tục, nàng hậu lựa chọn chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tài chính. Những năm gần đây, cô rất ít khi tham gia các chương trình giải trí hay sự kiện truyền hình, chỉ xuất hiện trong những hoạt động phù hợp. Dù vậy, mỗi động thái mới của cô vẫn luôn giữ được sự chú ý đặc biệt.

Nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang.

Chủ động trong định hướng công việc và chăm sóc bản thân

Mai Phương Thúy cũng thường xuyên thể hiện niềm đam mê với thị trường tài chính và chứng khoán. Cô không ngần ngại chia sẻ các quan điểm cá nhân liên quan đến kinh tế và dành nhiều thời gian nghiên cứu chiều hướng vận động của thị trường.

Ở tuổi ngoài 30, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Cô ưu tiên chọn lối sống lành mạnh, kết hợp giữa việc luyện tập thể thao, đi du lịch, trải nghiệm thời trang và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.