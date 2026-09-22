Maidstone Utd 0-2 Cray Wanderers: Cray Wanderers giành chiến thắng Maidstone Utd chạm trán Cray Wanderers tại FA Cup vào lúc 01h45 ngày 23/09/2026. Đôi bên hướng tới kết quả thuận lợi dựa trên phong độ và thành tích đối đầu gần đây.

Maidstone Utd 0 - 2 Cray Wanderers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maidstone Utd tiếp đón Cray Wanderers.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Maidstone Utd 0-2 Cray Wanderers Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 04:54 23/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Maidstone Utd và Cray Wanderers trong khuôn khổ giải đấu FA Cup diễn ra vào lúc 01:45 ngày 23/09/2026. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực nhằm tạo dựng lợi thế cho hành trình thi đấu của mình.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Bước vào trận đấu tới, Maidstone Utd có sự chuẩn bị ở mức độ thận trọng khi ghi nhận kết quả hòa ở trận đấu gần nhất. Lối chơi của đội bóng này cần thêm sự sắc bén nơi mặt trận tấn công để chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, Cray Wanderers thể hiện chuỗi trận tương đối ổn định với kết quả bất bại gồm 1 trận thắng và 2 trận hòa trong các lần ra sân gần đây. Sự vững vàng trong khâu vận hành chiến thuật giúp đội bóng này duy trì được sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Xét về thành tích chạm trán trong 3 lần so tài gần đây, Cray Wanderers đang nắm giữ ưu thế nhất định khi giành được 1 trận thắng, trong khi đôi bên chia điểm ở 1 trận hòa và Maidstone Utd chưa có được chiến thắng nào. Thống kê này phản ánh sự cân bằng nhưng cũng cho thấy những khó khăn nhất định mà Maidstone Utd phải đối mặt mỗi khi đụng độ Cray Wanderers.

Nhìn chung, với sự nhỉnh hơn về nhịp độ thi đấu cũng như thành tích chạm trán gần đây, Cray Wanderers có cơ sở để thiết lập thế trận chủ động. Tuy nhiên, Maidstone Utd với điểm tựa sân nhà chắc chắn sẽ thi đấu chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Maidstone Utd · 0 thắng 1 hòa Cray Wanderers · 1 thắng Cray Wanderers 1 - 1 Maidstone Utd Hòa Cray Wanderers 2 - 0 Maidstone Utd CW Cray Wanderers - Maidstone Utd Hòa

Maidstone Utd 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Cray Wanderers 5 trận gần nhất H H B T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới