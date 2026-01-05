Mainoo và Garnacho: Hai ngã rẽ đối nghịch tại Old Trafford sau kỷ nguyên Ruben Amorim Từng là cặp bài trùng đưa Man Utd lên đỉnh cao, sự nghiệp của Mainoo và Garnacho rẽ hướng sau những phản ứng trái ngược trước nghịch cảnh dưới thời Ruben Amorim.

Trong bóng đá đỉnh cao, tài năng thiên bẩm đôi khi chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để duy trì vị thế tại những câu lạc bộ khắt khe như Manchester United chính là bản lĩnh và sự kiên nhẫn. Câu chuyện về Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho vào mùa hè năm 2026 đã trở thành minh chứng điển hình cho hai thái cực đối đầu với nghịch cảnh.

Nhìn Mainoo, Garnacho có hối hận?

Điểm chung từ quá khứ và bước ngoặt tại Wembley

Lùi lại quá khứ, Mainoo và Garnacho có sự khởi đầu gần như tương đồng. Cả hai cùng ra mắt đội U18 vào cuối năm 2020, cùng đá chính trong trận chung kết FA Youth Cup 2022. Đỉnh cao của sự gắn kết này là màn trình diễn rực sáng giúp Quỷ đỏ đánh bại Manchester City 2-1 để lên ngôi vô địch FA Cup tại Wembley năm 2024.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ruben Amorim sau khi Erik ten Hag bị sa thải vào cuối năm 2024 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới triều đại mới, cả hai ngôi sao trẻ đều không được trọng dụng thường xuyên. Đỉnh điểm là việc cả Mainoo và Garnacho bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Europa League mùa giải 2024/25. Chính cách họ phản ứng với quyết định này đã định đoạt số phận của mỗi người.

Garnacho: Sự nóng vội và sai lầm tại London

Alejandro Garnacho đã chọn cách đối đầu trực diện. Cầu thủ người Argentina công khai bày tỏ sự bất mãn, chỉ trích quyết định của HLV Amorim trên truyền thông quê nhà và đăng tải những thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội. Sự thiếu kiên nhẫn và thái độ nổi loạn đã dẫn đến một quyết định dứt khoát: Manchester United bán Garnacho sang Chelsea.

Tuy nhiên, Stamford Bridge không phải là miền đất hứa. Garnacho thi đấu mờ nhạt và chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong suốt cả mùa giải. Thất bại 0-1 của Chelsea trước chính Manchester United gần đây càng xáy sâu vào nỗi đau của tiền đạo này, khi anh phải nhận những sự chế nhạo từ chính những đồng đội và cổ động viên từng tung hô mình.

Mainoo xứng đáng được tưởng thưởng.

Mainoo: Sự kiên nhẫn tạo nên biểu tượng tương lai

Ngược lại với người đồng đội cũ, Kobbie Mainoo đã chọn con đường của sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Dù trải qua cảm giác thất vọng tột cùng khi không được đá chính trận nào tại Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim, thậm chí từng cân nhắc việc đi tu nghiệp theo dạng cho mượn, Mainoo vẫn giữ im lặng và nỗ lực trên sân tập.

Sự kiên nhẫn đó đã mang lại quả ngọt. Chỉ 5 ngày sau khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa, Ruben Amorim bị sa thải. Mainoo lập tức được đưa trở lại đội hình chính và tỏa sáng rực rỡ, khẳng định giá trị của một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Thành quả cho thái độ chuẩn mực này là bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2031.

Thống kê và giá trị chuyển nhượng của Kobbie Mainoo:

Tiêu chí Chi tiết Thời hạn hợp đồng mới Đến năm 2031 Định giá thị trường Hơn 100 triệu bảng Vị thế tại CLB Biểu tượng tương lai, báu vật Old Trafford

Việc Mainoo gia hạn hợp đồng như một lời khẳng định về giá trị của lòng trung thành và sự nhẫn nại. Trong khi Mainoo được các huyền thoại câu lạc bộ chúc tụng, Garnacho vẫn đang loay hoay cứu vãn sự nghiệp tại Chelsea. Tài năng có thể đưa một cầu thủ đến đỉnh cao, nhưng chính thái độ mới là yếu tố quyết định họ có thể trụ vững ở đó hay không.