Mainoo và Rashford ghi điểm với Thomas Tuchel trong chiến thắng 3-0 của ĐT Anh Dù chỉ vào sân 26 phút cuối, bộ đôi của Man Utd đã tạo ra tác động lớn giúp tuyển Anh đánh bại Costa Rica, gửi thông điệp mạnh mẽ tới HLV Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026.

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ Costa Rica. Điểm nhấn đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở màn trình diễn bùng nổ của bộ đôi vào sân thay người từ Manchester United: Kobbie Mainoo và Marcus Rashford.

Chỉ góp mặt trong khoảng 26 phút cuối trận, hai tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Carrington đã nhanh chóng thay đổi cục diện và để lại những dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn. Dù chưa chắc suất đá chính trong sơ đồ của HLV Thomas Tuchel tại giải đấu tới, sự tỏa sáng này cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của "Tam Sư".

Marcus Rashford: Sự thanh thoát và khả năng pressing ấn tượng

Thay thế Anthony Gordon bên hành lang cánh, Marcus Rashford đã mang đến một làn gió mới trong các đợt tấn công. Tiền đạo sinh năm 1997 cho thấy sự nhạy bén với một tình huống kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ đối phương, dù góc sút sau đó đã bị phong tỏa kịp thời. Đáng chú ý hơn, Rashford suýt chút nữa đã có một đường kiến tạo nếu Ollie Watkins tận dụng tốt cơ hội mười mươi từ đường dọn cỗ của anh.

Rashford là nhân tố tạo đột biến của Tam sư.

Không chỉ mạnh ở mặt trận tấn công, Rashford còn gây bất ngờ với khả năng hỗ trợ phòng ngự. Thống kê từ SofaScore chỉ ra rằng anh đã giành chiến thắng trong cả 4 tình huống đấu tay đôi và thực hiện thành công một pha tắc bóng quan trọng. Với điểm số 7.1/10, Rashford đang dần lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và ban huấn luyện trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Kobbie Mainoo: Điểm tựa vững chắc nơi tuyến giữa

Nếu Rashford đại diện cho sự đột biến, thì Kobbie Mainoo lại mang đến sự điềm tĩnh đến kinh ngạc ở khu vực trung tuyến. Dù thi đấu ít phút, tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất trận đấu với tư duy điều tiết lối chơi hiện đại.

Mainoo cho thấy sự chững chạc trong từng pha chạm bóng.

Mainoo đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100% (13/13 đường chuyền). Khả năng thoát pressing và cầm nhịp của tài năng trẻ này giúp tuyển Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút cuối. Về mặt phòng ngự, Mainoo cũng đóng góp 3 tình huống cản phá, giành chiến thắng trong 4 pha tranh chấp tay đôi và có 2 lần thu hồi bóng thành công. SofaScore đã chấm Mainoo 7.3 điểm cho màn trình diễn chững chạc này.

Thống kê nổi bật của bộ đôi Man Utd (26 phút cuối trận)

Thông số Marcus Rashford Kobbie Mainoo Điểm số (SofaScore) 7.1 7.3 Tỷ lệ chuyền chính xác Ổn định 100% Tranh chấp tay đôi thắng 4/4 4 Tình huống đột phá/Cản phá 1 pha qua người 3 lần cản phá

Chiến thắng 3-0 trước Costa Rica không chỉ là bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý mà còn giúp HLV Thomas Tuchel nhận diện rõ hơn những quân bài chiến lược. Với phong độ hiện tại, cả Rashford và Mainoo đều sẵn sàng trở thành những "siêu dự bị" hoặc thậm chí là cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính trong đội hình tuyển Anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.