Maja Chwalinska vào bán kết Roland Garros 2026: Hành trình cổ tích của tay vợt không tiền trả khách sạn Tay vợt hạng 114 thế giới Maja Chwalinska gây chấn động khi tiến vào bán kết Roland Garros sau 8 trận thắng liên tiếp, dù gặp sự cố hy hữu về kinh phí lưu trú tại Paris.

Giải quần vợt Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích hiện đại chấn động nhất lịch sử banh nỉ. Nhân vật chính của cơn địa chấn này là Maja Chwalinska, tay vợt 24 tuổi người Ba Lan. Xuất phát từ vòng loại với thứ hạng 114 thế giới, cô đã thẳng tiến vào bán kết giải đấu danh giá sau khi vượt qua hạt giống số 22 Anna Kalinskaya với tỷ số 7-6(3), 6-3 trong trận tứ kết đơn nữ ngày 3/6.

Sự cố hy hữu của "triệu phú tương lai" tại Paris

Bên cạnh phong độ thi đấu bùng nổ, Chwalinska còn khiến phòng họp báo tại Paris bất ngờ khi tiết lộ tình huống dở khóc dở cười về tài chính. Tay vợt Ba Lan thừa nhận cô không có sẵn tiền để gia hạn phòng khách sạn do ban tổ chức chỉ chi trả tiền thưởng sau khi giải đấu kết thúc.

Maja Chwalinska duy trì chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ vòng loại để ghi tên mình vào bán kết.

Hành trình tiến sâu tại một giải Grand Slam đòi hỏi các tay vợt phải lưu trú dài ngày. Với thứ hạng ngoài top 100, Chwalinska ban đầu chỉ đặt phòng ngắn hạn vì không kỳ vọng đi tiếp. Chia sẻ thật thà của cô đã nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ. Đáng chú ý, tính đến khi lọt vào bán kết, cô đã chắc chắn bỏ túi khoảng 750.000 Euro (tương đương 23 tỷ đồng), một con số khổng lồ so với tổng tiền thưởng 98.000 Euro cô tích lũy được trong những tháng đầu năm 2026.

Bản lĩnh "kẻ diệt khổng lồ" trên mặt sân đất nện

Cơn địa chấn mang tên Maja Chwalinska được xây dựng dựa trên lối chơi biến hóa và bản lĩnh kiên cường. Để góp mặt trong danh sách 4 tay vợt mạnh nhất, cô đã trải qua 8 trận thắng liên tiếp, bao gồm 3 trận vòng loại và 5 trận vòng đấu chính thức. Đáng chú ý, danh sách bại tướng của cô có nhiều cái tên lừng lẫy:

Hạ nhà vô địch Olympic Zheng Qinwen (6-4, 6-0).

Thắng hạt giống số 23 Elise Mertens (6-4, 6-0).

Ngược dòng trước cựu tay vợt top 10 Maria Sakkari (1-6, 6-3, 6-2).

Đánh bại tay vợt chủ nhà Diane Parry tại vòng 4 trên sân trung tâm Court Philippe-Chatrier.

Với thành tích này, Chwalińska trở thành tay vợt vượt qua vòng loại thứ hai trong Kỷ nguyên Mở giành quyền vào bán kết đơn nữ tại Roland Garros, sau Nadia Podoroska năm 2020. Kết quả này giúp cô dự kiến lần đầu tiên ghi danh vào top 50 thế giới trên bảng xếp hạng WTA.

Vượt qua bóng tối trầm cảm để tìm lại chính mình

Để có được nụ cười rạng rỡ tại Paris, Chwalinska đã phải trải qua giai đoạn tăm tối nhất sự nghiệp. Sinh năm 2001, cô từng là đồng đội ăn ý của tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek thời niên thiếu. Tuy nhiên, áp lực từ sự thăng tiến thần tốc của người bạn cùng lứa đã khiến Chwalinska rơi vào trạng thái trầm cảm nặng từ năm 2019.

Chwalinska (phải) từng đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề khi so sánh bản thân với sự thành công của Swiatek.

Mọi chuyện tồi tệ đến mức cô phải tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ở tuổi 19 sau Wimbledon 2021. Nhờ sự kiên trì và liệu pháp tâm lý đúng đắn, cô đã trở lại với triết lý sống tích cực hơn. Các danh hiệu tại WTA 125 ở Florianopolis, Montreux và Oeiras chính là bước đệm quan trọng cho sự bùng nổ tại Paris năm nay.

Thử thách tiếp theo của Chwalinska sẽ là trận bán kết đối đầu với Diana Shnaider (Nga), diễn ra vào lúc 21h30 ngày 4/6. Người hâm mộ đang kỳ vọng "đóa hồng" Ba Lan sẽ viết tiếp chương cuối cho câu chuyện cổ tích tại Roland Garros 2026.