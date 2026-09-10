Malaga 1-1 Espanyol: Hai đội chia điểm Cuộc chạm trán tại sân vận động La Rosaleda chứng kiến cả Malaga lẫn Espanyol nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi trận ảm đạm.

Malaga 1 - 1 Espanyol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Espanyol.

13' BÀN THẮNG! Espanyol (0-1) Phút 13': Bryan Zaragoza (Espanyol) lập công (kiến tạo: Francisco Javier Hernandez Coarasa). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 46% - 54% Espanyol, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Francisco Javier Hernandez Coarasa (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 51% - 49% Espanyol, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Bryan Zaragoza (Espanyol) nhận thẻ vàng (Argument).

28' Thẻ vàng Phút 28': Carlos Puga (Malaga) nhận thẻ vàng (Argument).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 55% - 45% Espanyol, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.

41' Thẻ vàng Phút 41': Carlos Ruiz Rubio (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 56% - 44% Espanyol, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 3.

57' Thay người Phút 57' (Espanyol): Urko Gonzalez vào sân thay Francisco Javier Hernandez Coarasa.

60' Thẻ vàng Phút 60': Omar El Hilali (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Malaga): Adam Aznou vào sân thay Carlos Puga.

62' Thay người Phút 62' (Malaga): Adrian Nino vào sân thay Rafael Rodríguez Ruiz.

62' Thay người Phút 62' (Malaga): Carlos Dotor vào sân thay Joaquín Muñoz.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 53% - 47% Espanyol, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 4.

66' Thẻ vàng Phút 66': Carlos Dotor (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Espanyol): Álex Calatrava Torrado vào sân thay Bryan Zaragoza.

74' Thay người Phút 74' (Malaga): Izan Merino vào sân thay Fernando Calero.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 56% - 44% Espanyol, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 4.

82' Thay người Phút 82' (Espanyol): Roger Hinojo vào sân thay Roberto Fernández Jaén.

82' Thay người Phút 82' (Espanyol): Pere Milla vào sân thay Eduardo Expósito Jaén.

82' Thay người Phút 82' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Tyrhys Dolan.

82' Thay người Phút 82' (Malaga): Haitam Abaida vào sân thay Pablo Martínez Andrés.

84' Thẻ vàng Phút 84': Clemens Riedel (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thẻ vàng Phút 87': Roger Hinojo (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Malaga ép sân Cầm bóng: Malaga 58% - 42% Espanyol, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 8 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 2 - 6.

89' Thẻ vàng Phút 89': Adam Aznou (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

90+3' BÀN THẮNG! Malaga (1-1) Phút 90+3': Adrian Nino (Malaga) lập công (kiến tạo: Rafael Garrido Hierro). Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Malaga 1-1 Espanyol Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 10/10/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Funes Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González 1 Alfonso Herrero 3 Puga 20 Fernando Calero 15 Ángel Recio 31 Rafita 14 Rafa Rodríguez 10 David Larrubia 18 Pablo Martínez 22 Dani Lorenzo 11 Joaquín Muñoz 9 Chupe 1 Ángel Fortuño 23 O. El Hilali 5 C. Riedel 6 L. Cabrera 3 Q. Hartman 8 Edu Expósito 10 Pol Lozano 24 T. Dolan 28 Javier Hernandez 15 Bryan Zaragoza 9 Roberto Fernández Dự bị Malaga 7 H. Abaida 23 Izan Merino 8 Carlos Dotor 13 Carlos López 17 Eneko Jauregi 4 Einar Galilea 6 Ramón Enríquez 21 Adrián Niño Heredia 5 Álex Pastor Espanyol 26 Rafel Bauzà 22 Álex Calatrava 13 M. Dmitrović 16 V. Drkušić 18 Marcos Fernández 4 Urko González 21 Roger Hinojo 11 Pere Milla 14 Unai Núñez Cập nhật đội hình lúc 01:33 10/10/2026

Malaga Thống kê Espanyol 58% Kiểm soát bóng 42% 15 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 4 8 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Adrián Niño Heredia Malaga 1 bàn Bryan Zaragoza Espanyol 1 bàn Rafita Malaga 1 kiến tạo · điểm 7.11 Javier Hernandez Espanyol 1 kiến tạo · điểm 6.9 Ángel Fortuño Espanyol Điểm 7.5

Cả Malaga và Espanyol bước vào màn so tài lúc 02:00 ngày 10/10 tại sân vận động La Rosaleda với cùng một tâm trạng: khao khát một kết quả tích cực. Chuỗi trận thiếu thuyết phục trong thời gian qua khiến cả hai câu lạc bộ đều rơi vào tình cảnh khó khăn trên bảng xếp hạng, buộc họ phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để giải tỏa áp lực đè nặng.

Khó khăn bủa vây Malaga nơi nhóm cuối bảng

Malaga đang trải qua quãng thời gian thi đấu đầy chật vật. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách điểm số khiêm tốn này phản ánh rõ nét những vấn đề mà đội bóng đang phải đối mặt trong việc tích lũy điểm số.

Phong độ thi đấu của Malaga trong 5 trận gần nhất là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút. Họ không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể. Trận đấu trên sân nhà La Rosaleda sẽ là cơ hội để Malaga nỗ lực đảo ngược đà suy giảm, dù thử thách phía trước không hề đơn giản.

Espanyol nỗ lực tìm lại cảm giác chiến thắng

Ở bên kia chiến tuyến, Espanyol cũng không có được vị thế thực sự an toàn. Đội khách hiện đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Dù có vị trí tốt hơn so với đội chủ nhà, Espanyol vẫn chưa thể mang lại sự an tâm cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thất thường.

Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Espanyol giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 3 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến họ liên tục để mất những điểm số quan trọng. Chuyến hành quân tới sân La Rosaleda vì thế mang ý nghĩa lớn đối với Espanyol, khi một kết quả khả quan sẽ giúp họ củng cố điểm số và tạm thời xua tan bầu không khí ảm đạm.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Xét về các cuộc chạm trán trực tiếp, Espanyol đang nắm giữ ưu thế áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, Espanyol đã giành tới 4 chiến thắng, trong khi Malaga không có được chiến thắng nào và hai bên cũng không hòa trận nào.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu rõ ràng đang thuộc về đội bóng xứ Catalonia. Ngược lại, Malaga sẽ phải nỗ lực rất nhiều để phá vỡ chuỗi thành tích đối đầu không tốt này, nhất là khi họ đang ở vào thế chân tường với vị trí thứ 20 hiện tại.

Xu hướng thế trận tại La Rosaleda

Với bối cảnh hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và thận trọng. Malaga có lợi thế sân bãi nhưng lại chịu áp lực nặng nề từ phong độ yếu kém, khiến họ khó có thể mạo hiểm dâng cao toàn bộ đội hình ngay từ đầu. Mục tiêu hàng đầu của đội chủ nhà là tránh thêm một thất bại và từng bước tìm kiếm cơ hội phản công.

Trong khi đó, Espanyol dù nhỉnh hơn về điểm số và thành tích đối đầu nhưng phong độ gần đây cũng không quá vượt trội với 3 thất bại trong 5 trận. Đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, khai thác sự lúng túng nơi hàng phòng ngự của Malaga nhằm tìm kiếm bàn thắng bước ngoặt. Cả hai đội đều hiểu rằng, một sai lầm nhỏ vào thời điểm này cũng có thể khiến họ tiếp tục lún sâu vào chuỗi trận không như ý.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 0 thắng 0 hòa Espanyol · 4 thắng Espanyol 3 - 0 Malaga ESP Malaga 0 - 3 Espanyol ESP Malaga - Espanyol Hòa Espanyol 3 - 0 Malaga ESP Espanyol 4 - 1 Malaga ESP

Malaga 5 trận gần nhất B B H H B 7 Trận 0-3-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.4) 12 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất B B T H B 7 Trận 2-1-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Atletico Madrid 7 5 1 1 +9 16 T T T B T 3 Real Betis 7 5 1 1 +2 16 H T T T B … 14 Celta Vigo 7 1 4 2 +2 7 T H H H B 15 Espanyol 7 2 1 4 0 7 B B T H B 16 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T … 19 Valencia 7 1 1 5 -9 4 B T B B B 20 Malaga 7 0 3 4 -9 3 B B H H B

Tình hình lực lượng Malaga ✚ J. Cajuste (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ D. Murillo (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ J. Salinas (Loan agreement) ✚ J. Cajuste (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ Jofre (Groin Injury)