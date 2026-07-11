Malaga 1-2 Racing Santander: Racing Santander giành chiến thắng Malaga chưa tận dụng được lợi thế sân nhà khi đón Racing Santander tại La Rosaleda với 5 điểm, đứng hạng 20. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 07/11/2026.

Malaga 1 - 2 Racing Santander Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Racing Santander.

12' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Malaga 26% - 74% Racing Santander, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

24' Thay người Phút 24' (Malaga): David Larrubia vào sân thay Rafael Garrido Hierro.

25' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Malaga 40% - 60% Racing Santander, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

28' BÀN THẮNG! Malaga (1-0) Phút 28': Carlos Dotor (Malaga) lập công (kiến tạo: Adrián Niño). Tỷ số: 1 - 0.

31' Thẻ vàng Phút 31': Julen Agirrezabala (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thẻ vàng Phút 38': Adam Aznou (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Malaga 46% - 54% Racing Santander, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Racing Santander): Pablo García vào sân thay Iván Martín.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Einar Galilea (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-1) Phút 50': Iker Luque (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Pablo Ramon Parra). Tỷ số: 1 - 1.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 45% - 55% Racing Santander, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 2.

60' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-2) Phút 60': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

62' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Malaga 42% - 58% Racing Santander, dứt điểm 7 - 15 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 4 - 2.

64' Thẻ đỏ Phút 64': Adam Aznou (Malaga) nhận thẻ đỏ.

72' Thay người Phút 72' (Malaga): José Salinas vào sân thay Einar Galilea.

72' Thay người Phút 72' (Malaga): Rafael Rodríguez Ruiz vào sân thay Ramón Enríquez.

73' Thay người Phút 73' (Racing Santander): André Almeida vào sân thay Sergio Canales.

73' Thay người Phút 73' (Racing Santander): Giorgi Guliashvili vào sân thay Iñigo Vicente.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 44% - 56% Racing Santander, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 4 - 4.

76' Thẻ vàng Phút 76': Adrián Niño (Malaga) nhận thẻ vàng (Dissent).

80' Thẻ vàng Phút 80': Carlos Ruiz Rubio (Malaga) nhận thẻ vàng (Dissent).

82' Thay người Phút 82' (Malaga): Joaquín Muñoz vào sân thay Carlos Dotor.

82' Thay người Phút 82' (Racing Santander): Íñigo Sáinz-Maza vào sân thay Pablo Ramon Parra.

82' Thay người Phút 82' (Malaga): Pablo Martínez Andrés vào sân thay Dani Lorenzo.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaga 45% - 55% Racing Santander, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 4 - 4.

88' Thay người Phút 88' (Racing Santander): Aarón Martin Caricol vào sân thay Iker Luque.

90' Thẻ vàng Phút 90': Carlos Dotor (Malaga) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Giorgi Guliashvili (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Malaga 1-2 Racing Santander Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:59 07/11/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 5-3-2 · HLV Funes Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López 1 Alfonso Herrero 31 Rafita 20 Fernando Calero 5 Álex Pastor 4 Einar Galilea 39 Adam Aznou Ben Cheikh 8 Carlos Dotor 6 Ramón Enríquez 22 Dani Lorenzo 21 Adrián Niño Heredia 9 Chupe 13 Julen Agirrezabala 5 Pablo Ramón 22 Pedro Felipe 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 23 Iván Martín 18 M. Prati 19 Iker Luque 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri Dự bị Malaga 32 J. Fernandez 14 Rafa Rodríguez 12 José Salinas 15 Ángel Recio 25 Juan Berrocal 17 Eneko Jauregi 2 J. Cajuste 10 David Larrubia 13 Carlos López Racing Santander 9 Juan Carlos Arana 1 S. Eriksson 15 Pablo García 16 Facundo González 14 M. Gueye 7 Guliashvili 4 Manu Hernando 3 Aarón Martín 38 H. Perez Cập nhật đội hình lúc 19:32 07/11/2026

Malaga Thống kê Racing Santander 46% Kiểm soát bóng 54% 16 Dứt điểm 21 8 Trúng đích 7 6 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật M. Zabiri Racing Santander 1 bàn Carlos Dotor Malaga 1 bàn Iker Luque Racing Santander 1 bàn Pablo Ramón Racing Santander 1 kiến tạo · điểm 7.11 Adrián Niño Heredia Malaga 1 kiến tạo · điểm 6.52 Julen Agirrezabala Racing Santander Điểm 8

Malaga chưa tận dụng được lợi thế sân nhà, và trận tiếp Racing Santander tại La Rosaleda lúc 20:00 ngày 07/11/2026 càng khiến áp lực đè nặng lên đội chủ sân. Với 5 điểm và vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng, Malaga cần một kết quả tích cực để xoa dịu bầu không khí quanh đội bóng.

Malaga mang theo gánh nặng vào La Rosaleda

Malaga đang đứng hạng 20 với 5 điểm, vị trí thấp nhất trong hai đội. Một đội chủ nhà nằm ở cuối bảng thường phải đối mặt với kỳ vọng lớn từ khán giả. Chính điều đó tạo nên áp lực rõ rệt cho các cầu thủ khi bước ra sân.

Phong độ gần đây cũng chưa giúp họ có thêm sự tự tin. Trong 5 trận gần nhất, Malaga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với một trận thua, nên việc tìm lại cảm giác chiến thắng càng trở nên cấp thiết.

Racing Santander có phong độ nhỉnh hơn

Racing Santander đang xếp hạng 16 với 11 điểm, hơn Malaga 6 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy đội khách đang ở vị thế dễ thở hơn trước khi hành quân đến La Rosaleda.

Trong 5 trận gần nhất, Racing Santander thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách cũng vừa nhận một trận thua ở lượt đấu gần nhất, nhưng trước đó họ có hai trận thắng liên tiếp. Nhìn chung, họ có thành tích nhỉnh hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Malaga chưa thắng trận nào. Hai trận kết thúc với tỷ số hòa, còn Racing Santander thắng 3 trận. Đây là thế trận tâm lý không mấy dễ chịu với đội chủ nhà.

Thêm vào đó, việc chưa thể đánh bại đối thủ này trong chuỗi các lần gặp gần đây khiến Malaga càng khó có thể ra sân với tâm thế thoải mái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Malaga, bài toán lớn nhất là biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Đội chủ nhà cần khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót và tận dụng sự ủng hộ của khán giả để tạo sức ép lên đối thủ. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ giảm bớt gánh nặng tâm lý.

Ngược lại, Racing Santander có thể chọn cách chơi kiên nhẫn. Đội khách đã có lịch sử đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Họ có thể khai thác sự nôn nóng của chủ nhà để tìm cơ hội trên hành trình ghi điểm.

Nhận định

Các yếu tố từ phong độ, thứ hạng đến thành tích đối đầu đang nghiêng về Racing Santander. Tuy nhiên, Malaga thi đấu trên sân nhà và có động lực lớn để cải thiện hình ảnh sau chuỗi kết quả chưa thuyết phục. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co, nơi bản lĩnh của đội chủ nhà sẽ được thử thách rõ nét.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 0 thắng 2 hòa Racing Santander · 3 thắng Malaga 1 - 1 Racing Santander Hòa Racing Santander 3 - 0 Malaga RS Racing Santander 2 - 1 Malaga RS Malaga 0 - 0 Racing Santander Hòa Malaga 0 - 1 Racing Santander RS

Malaga 5 trận gần nhất B T H B H 11 Trận 0-5-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 21 Thủng lưới Racing Santander 5 trận gần nhất B T T B H 11 Trận 3-2-6 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 15 Osasuna 11 3 2 6 -11 11 B B T B H 16 Racing Santander 11 3 2 6 -14 11 B T B H B 17 Elche 11 2 4 5 -4 10 B T H H T … 19 Valencia 11 2 3 6 -9 9 T B H H B 20 Malaga 11 0 5 6 -13 5 B H B H B