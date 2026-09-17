Malaga 1-3 Villarreal: Villarreal giành chiến thắng Màn so tài tại Estadio La Rosaleda là cơ hội để Malaga và Villarreal tìm kiếm chiến thắng quan trọng, nhằm tích lũy điểm số quý giá cho mục tiêu trụ hạng mùa này.

Malaga 1 - 3 Villarreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaga tiếp đón Villarreal.

12' BÀN THẮNG! Malaga (1-0) Phút 12': Carlos Dotor (Malaga) lập công (kiến tạo: Juan Cruz). Tỷ số: 1 - 0.

15' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 34% - 66% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2.

27' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 29% - 71% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': José Salinas (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thay người Phút 37' (Villarreal): Pape Gueye vào sân thay Santi Comesaña.

40' BÀN THẮNG! Villarreal (1-1) Phút 40': Alberto Moleiro (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ilias Akhomach Chakkour). Tỷ số: 1 - 1.

41' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 28% - 72% Villarreal, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Ilias Akhomach Chakkour (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Dani Lorenzo vào sân thay Juan Cruz.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Rafael Garrido Hierro vào sân thay José Salinas.

45+2' BÀN THẮNG! Villarreal (1-2) Phút 45+2': Pape Gueye (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ayoze Pérez). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 34% - 66% Villarreal, dứt điểm 1 - 11 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Malaga): Joaquín Muñoz vào sân thay Izan Merino.

61' Thay người Phút 61' (Malaga): Adrian Nino vào sân thay Carlos Dotor.

63' Thay người Phút 63' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Ayoze Pérez.

63' Thay người Phút 63' (Villarreal): Carlos Romero vào sân thay Ilias Akhomach Chakkour.

66' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 35% - 65% Villarreal, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 3 - 0.

68' Thẻ vàng Phút 68': David Larrubia (Malaga) nhận thẻ vàng (Dissent).

70' Thẻ vàng Phút 70': Einar Galilea (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Carlos Puga.

78' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 35% - 65% Villarreal, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 3 - 0.

79' Thẻ vàng Phút 79': Ramón Enríquez (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Villarreal): Álvaro Santiago Mouriño González vào sân thay Alberto Moleiro.

80' Thay người Phút 80' (Villarreal): Carlos Macià vào sân thay Nathan-Dylan Saliba.

82' VAR Phút 82': Bàn thắng không được công nhận — Carlos Romero (Villarreal).

85' Thẻ vàng Phút 85': Alfonso Herrero (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

86' BÀN THẮNG! Villarreal (1-3) Phút 86': Pape Gueye (Villarreal) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 3.

90' Villarreal ép sân Cầm bóng: Malaga 37% - 63% Villarreal, dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 3 - 0.

KT Kết thúc: Malaga 1-3 Villarreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:26 18/09/2026

Đội hình chính thức Malaga Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Funes Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez 1 Alfonso Herrero 3 Puga 15 Ángel Recio 4 Einar Galilea 12 José Salinas 23 Izan Merino 10 David Larrubia 8 Carlos Dotor 18 Pablo Martínez 19 Juan Cruz 9 Chupe 25 P. Gulácsi 3 A. Freeman 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 17 T. Buchanan 14 Santi Comesaña 24 N. Saliba 10 Alberto Moleiro 11 Ilias Akhomach 22 Ayoze Pérez Dự bị Malaga 25 Juan Berrocal 32 J. Fernandez 31 Rafita 17 Eneko Jauregi 22 Dani Lorenzo 13 Carlos López 11 Joaquín Muñoz 21 Adrián Niño Heredia 5 Álex Pastor Villarreal 13 Rubén Gómez 18 P. Gueye 9 G. Mikautadze 7 Gerard Moreno 15 S. Mouriño 21 T. Oluwaseyi 19 N. Pépé 1 Luíz Júnior 20 Carlos Romero Cập nhật đội hình lúc 02:03 18/09/2026

Malaga Thống kê Villarreal 37% Kiểm soát bóng 63% 5 Dứt điểm 16 1 Trúng đích 7 4 Phạt góc 8 17 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật P. Gueye Villarreal 2 bàn Alberto Moleiro Villarreal 1 bàn Carlos Dotor Malaga 1 bàn Ilias Akhomach Villarreal 1 kiến tạo · điểm 7.43 Ayoze Pérez Villarreal 1 kiến tạo · điểm 7.3 Juan Cruz Malaga 1 kiến tạo · điểm 6.37

Cuộc chạm trán lúc 02h30 ngày 18/09 tại sân vận động Estadio La Rosaleda mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả Malaga lẫn Villarreal. Khi cả hai câu lạc bộ đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, mỗi điểm số giành được ở thời điểm này đều có giá trị vô cùng lớn cho mục tiêu trụ hạng đầy chông gai.

Tình cảnh ngặt nghèo ở nhóm cầm đèn đỏ

Áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cả hai đội bóng khi mùa giải trôi qua với những kết quả không như ý. Đội chủ nhà Malaga hiện đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn đang dần bị thử thách nếu không sớm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Trong khi đó, tình cảnh của các vị khách Villarreal thậm chí còn cam go hơn. Tàu ngầm vàng đang xếp ở vị trí thứ 19 khi mới chỉ giành được 2 điểm. Một thất bại nữa tại La Rosaleda sẽ đẩy họ lún sâu hơn vào khủng hoảng, khiến cuộc chiến giành giật từng điểm số trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Phong độ ảm đạm và sự sa sút kéo dài

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, Malaga thể hiện sự bất ổn lớn trong lối chơi khi không biết đến mùi chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân La Rosaleda chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Điểm trừ lớn nhất của họ là khả năng chuyển hóa thế trận thành những điểm số trọn vẹn, thường xuyên để vuột mất cơ hội khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Bên kia chiến tuyến, đồ thị phong độ của Villarreal cũng mang gam màu tối. Đội khách chỉ giành được 2 trận hòa và đã để thua tới 3 trận trong 5 lần xuất quân gần nhất. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số phản ánh sự bế tắc ở cả khâu tổ chức phòng ngự lẫn khả năng giải quyết tình huống ở tuyến trên.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù đang chật vật ở thời điểm hiện tại, Villarreal vẫn có được điểm tựa tinh thần nhất định từ thành tích đối đầu trong quá khứ. Thống kê trong 5 lần so tài gần đây giữa đôi bên cho thấy ưu thế nghiêng về phía đội khách với 3 chiến thắng, trong khi Malaga chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm 1 lần.

Tuy nhiên, những con số trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo khi cục diện hiện tại hoàn toàn khác. Với lợi thế sân nhà Estadio La Rosaleda, Malaga chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để phá vỡ thế bám đuổi của đối thủ. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co và căng thẳng khi cả hai đội đều đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu, tránh để sẩy chân trong trận cầu có tính chất then chốt của cuộc đua trụ hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaga · 1 thắng 1 hòa Villarreal · 3 thắng Malaga 1 - 0 Villarreal MAL Villarreal 2 - 0 Malaga VIL Villarreal 1 - 1 Malaga Hòa Malaga 0 - 2 Villarreal VIL Villarreal 1 - 0 Malaga VIL

Malaga 5 trận gần nhất H H B H B 5 Trận 0-3-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 8 Thủng lưới Villarreal 5 trận gần nhất B B B B H 5 Trận 0-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Atletico Madrid 6 4 1 1 +8 13 T T B T H … 17 Valencia 6 1 1 4 -8 4 T B B B B 18 Malaga 5 0 3 2 -6 3 H H B H B 19 Villarreal 5 0 2 3 -3 2 B B B H H 20 Elche 6 0 2 4 -8 2 B H B B B

Tình hình lực lượng Malaga ✚ A. Aznou (Muscle Injury) ✚ J. Cajuste (Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ A. Aznou (Muscle Injury) Villarreal ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Foyth (Achilles Tendon Injury)