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Malaysia 4-0 Lào: Malaysia giành chiến thắng

Văn Thể28/07/2026 16:58

Malaysia có lợi thế rõ rệt trước Lào khi đang đứng hạng 2 với 3 điểm, trong khi đối thủ xếp hạng 5 và chưa có điểm tại ASEAN Cup.

Malaysia4 - 0LàoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Malaysia tiếp đón Lào.

  • 12'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 75 - 25 Lào, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Chanthavixay Khounthoumphone () nhận thẻ vàng.

  • 24'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 67 - 33 Lào, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Sergio Aguero () nhận thẻ vàng.

  • 36'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 72 - 28 Lào, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Malaysia (1-0)

    Phút 45': Paulo Josué () lập công (kiến tạo: Pavithran Gunalan). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Kouaycheng Noophackde vào sân thay Soukpachan Leuanthala.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Somlith Sengvanny vào sân thay Chanthavixay Khounthoumphone.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Chony Wenpaserth vào sân thay Xayasith Singsavang.

  • 48'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 69 - 31 Lào, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Rodney Celvin Akwensivie () nhận thẻ vàng.

  • 57'BÀN THẮNG! Malaysia (2-0)

    Phút 57': Endrick () lập công (kiến tạo: Pavithran Gunalan). Tỷ số: 2 - 0.

  • 61'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 69 - 31 Lào, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 4 - 3.

  • 66'BÀN THẮNG! Malaysia (3-0)

    Phút 66': V. Sydavong (Lào) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 0.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Wan Kuzain vào sân thay Endrick.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Engku Nur Shakir vào sân thay Mohamadou Sumareh.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Phayak Siphanom vào sân.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Vongsakda Chanthaleuxay vào sân thay Phonsack Seesavath.

  • 73'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 69 - 31 Lào, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 3.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Haqimi Rosli vào sân thay Paulo Josué.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Vilai Kulungsy () nhận thẻ vàng.

  • 84'BÀN THẮNG! Malaysia (4-0)

    Phút 84': Wan Kuzain () lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 85'Malaysia ép sân

    Cầm bóng: Malaysia 70 - 30 Lào, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 8 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 4 - 3.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Vongsakda Chanthaleuxay () nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Malaysia 4-0 Lào

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 21:58 28/07/2026

Đội hình chính thức
Malaysia
Sơ đồ 4-3-3
Lào
Sơ đồ 5-4-1
1
Azri Ab Ghani
2
Jimmy Raymond
5
Rodney Celvin
3
Ubaidullah Shamsul
24
Ruventhiran Vengadesan
10
Endrick
8
Ezequiel Agüero
21
Pavithran Gunalan
13
Mohamadou Sumareh
20
Syafiq Ahmad
17
Paulo Josué
12
Souvannasangso
16
Xayasith Singsavang
13
Viengxay Sydavong
23
Phonsack Seesavath
3
Sonevilay Phetviengsy
20
Bounchay Chernvanglien
10
Soukpachan Leuanthala
8
Damoth Thongkhamsavath
6
Chanthavixay Khounthoumphone
4
Kaharn Phetsivilay
24
Vilai Kulungsy
Dự bị
Malaysia
4 Alif Ahmad6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain11 Fazrul Amir12 Haiqal Lau14 Engku Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Azim
Lào
1 Kop Lokphathip2 Photthavong Sangvilay7 Sayfon Keohanam9 Khonesavanh Keonuchanh11 Chony Waenpaseuth14 Kouaycheng Noophackde15 Phayak Siphanom18 Soulisack Souvankham21 Vongsakda Chanthaleuxay
Cập nhật đội hình lúc 19:20 28/07/2026
MalaysiaThống kêLào
72%
Kiểm soát bóng
28%
18
Dứt điểm
8
9
Trúng đích
3
8
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
11
3
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Endrick
Endrick
Malaysia
1 bàn
Paulo Josué
Paulo Josué
Malaysia
1 bàn
P
Pavithran Gunalan
Malaysia
2 kiến tạo
Azri Ab Ghani
Azri Ab Ghani
Malaysia
Điểm 7.4

Malaysia đối đầu Lào lúc 20h ngày 28/07/2026 tại ASEAN Cup (AFF Championship). Đội chủ nhà bước vào trận đấu với một chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, còn Lào vừa nhận thất bại. Chênh lệch trên bảng xếp hạng và ưu thế tuyệt đối của Malaysia trong 5 lần đối đầu gần nhất tạo nên nền tảng đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Malaysia chiếm ưu thế từ phong độ và vị trí

Malaysia hiện đứng hạng 2 với 3 điểm. Dù dữ liệu phong độ gần nhất chỉ ghi nhận một trận, kết quả chiến thắng vẫn giúp đội bóng này có điểm tựa tích cực khi chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Lào.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng Malaysia duy trì sự chủ động. Vị trí hiện tại cùng số điểm đang có cho thấy đội bóng này đã tạo được lợi thế ban đầu trong cuộc cạnh tranh tại giải. Trên sân, Malaysia nhiều khả năng sẽ muốn kiểm soát thế trận, đẩy Lào lùi sâu và tìm cách biến ưu thế về tâm lý thành sức ép liên tục.

Lào cần giải quyết bài toán phản ứng

Lào đang đứng hạng 5 và chưa có điểm. Kết quả gần nhất là một thất bại, vì vậy đội bóng này sẽ phải thể hiện sự chắc chắn hơn nếu muốn hạn chế sức ép từ Malaysia.

Trong bối cảnh đó, khả năng tổ chức đội hình và phản ứng sau mỗi lần mất bóng sẽ có ý nghĩa quan trọng. Lào không nên để khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn, bởi Malaysia đang có lợi thế về kết quả gần nhất cũng như sự tự tin từ lịch sử đối đầu. Một thế trận thận trọng có thể giúp Lào giảm rủi ro, nhưng đội bóng này vẫn cần phương án đưa bóng lên phía trước thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Malaysia

Malaysia thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất với Lào, không hòa và cũng không thua. Đây là ưu thế rất rõ ràng, đồng thời tạo thêm áp lực tâm lý cho đội khách trước trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu chỉ phát huy giá trị khi Malaysia duy trì được cường độ thi đấu và sự tập trung. Lào có thể xem chuỗi kết quả này như động lực để chơi chặt chẽ hơn, tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái hoặc các pha bóng cố định. Trong khi đó, Malaysia cần tránh tâm lý chủ quan khi bước vào trận đấu với vị thế được đánh giá cao hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cách Malaysia phá vỡ khối phòng ngự của Lào. Đội chủ nhà cần luân chuyển bóng đủ nhanh, kéo giãn hàng thủ đối phương và kiên nhẫn tìm khoảng trống thay vì chỉ dựa vào những pha tấn công trực diện.

Ở chiều ngược lại, Lào cần giữ cự ly đội hình ổn định và tận dụng tốt những thời điểm Malaysia dâng cao. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là chìa khóa để đội khách tạo ra sức ép ngược, đặc biệt nếu Malaysia không thể duy trì sự cân bằng sau các đợt lên bóng.

Nhận định trước trận

Malaysia nắm nhiều lợi thế trước Lào: phong độ gần nhất tích cực hơn, vị trí hạng 2 với 3 điểm, cùng thành tích thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất. Lào bước vào trận với vị trí hạng 5 và chưa có điểm, nên nhiệm vụ trước mắt là cải thiện sự chắc chắn và duy trì tính kỷ luật trong suốt trận đấu.

Nhìn chung, Malaysia có cơ sở để nhập cuộc chủ động và tạo sức ép. Lào vẫn có thể gây khó khăn nếu phòng ngự chặt chẽ, hạn chế sai lầm và tận dụng hiệu quả các cơ hội phản công. Cục diện trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội chủ nhà có chuyển được ưu thế về thế trận thành những thời cơ rõ ràng hay không.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Malaysia · 5 thắng0 hòaLào · 0 thắng
14/10/2025
Malaysia
5 - 1
Lào
MAL
09/10/2025
Lào
0 - 3
Malaysia
MAL
14/11/2024
Lào
1 - 3
Malaysia
MAL
24/12/2022
Malaysia
5 - 0
Lào
MAL
09/12/2021
Malaysia
4 - 0
Lào
MAL
Malaysia
5 trận gần nhất
TB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Lào
5 trận gần nhất
BT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Thái Lan1100+53T
2Malaysia1100+13T
3Philippines000000
4Myanmar1001-10B
5Lào1001-50B
Tình hình lực lượng
Malaysia
Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court)
Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)
Lào
Kop Lokphathip (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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