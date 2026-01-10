Malaysia 6-0 Singapore: Malaysia giành chiến thắng Chỉ kém ngôi đầu của Malaysia đúng 1 điểm, Singapore đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận lúc 19h30 ngày 01/10/2026.

Malaysia 6 - 0 Singapore Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malaysia tiếp đón Singapore.

8' BÀN THẮNG! Malaysia (1-0) Phút 8': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Malaysia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

12' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 77% - 23% Singapore, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Malaysia) nhận thẻ vàng.

24' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 68% - 32% Singapore, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

26' BÀN THẮNG! Malaysia (2-0) Phút 26': stuart wilkin (Malaysia) lập công (kiến tạo: Manuel Hidalgo). Tỷ số: 2 - 0.

36' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 61% - 39% Singapore, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 4 - 0.

43' Thẻ vàng Phút 43': Shah Shahiran (Singapore) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Malaysia ép sân Cầm bóng: Malaysia 59% - 41% Singapore, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 4 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Singapore): Jacob Mahler vào sân thay Kyoga Nakamura.

56' Thay người Phút 56' (Singapore): Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaysia 57% - 43% Singapore, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 4 - 2.

63' BÀN THẮNG! Malaysia (3-0) Phút 63': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Malaysia) lập công (kiến tạo: Arif Aiman bin Mohd Hanapi). Tỷ số: 3 - 0.

63' Thẻ vàng Phút 63': Ryhan Stewart (Singapore) nhận thẻ vàng.

68' Thay người Phút 68' (Malaysia): Paulo Josué vào sân thay Fergus Tierney.

68' Thay người Phút 68' (Malaysia): Harith Haiqal vào sân thay Quentin Cheng.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaysia 56% - 44% Singapore, dứt điểm 18 - 15 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 5 - 4.

75' Thay người Phút 75' (Malaysia): Ubaidullah Shamsul vào sân thay Manuel Hidalgo.

75' Thay người Phút 75' (Malaysia): Nathaniel Shio Hong Wan vào sân thay stuart wilkin.

76' BÀN THẮNG! Malaysia (4-0) Phút 76': Paulo Josué (Malaysia) lập công (kiến tạo: Arif Aiman bin Mohd Hanapi). Tỷ số: 4 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Singapore): Lionel Tan vào sân thay Ryhan Stewart.

79' Thay người Phút 79' (Malaysia): Syahir Bashah vào sân thay Arif Aiman bin Mohd Hanapi.

85' Thẻ vàng Phút 85': Nathaniel Shio Hong Wan (Malaysia) nhận thẻ vàng.

86' Thay người Phút 86' (Singapore): Joel Chew Joon Herng vào sân thay Song Ui-young.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Malaysia 52% - 48% Singapore, dứt điểm 19 - 16 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 5 - 4.

87' Thẻ vàng Phút 87': Nur Adam Abdullah (Singapore) nhận thẻ vàng.

87' BÀN THẮNG! Malaysia (5-0) Phút 87': Syahir Bashah (Malaysia) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

90+3' BÀN THẮNG! Malaysia (6-0) Phút 90+3': Bergson Gustavo Silveira da Silva (Malaysia) lập công. Tỷ số: 6 - 0.

KT Kết thúc: Malaysia 6-0 Singapore Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 0.

Cập nhật lúc 21:30 01/10/2026

Malaysia Thống kê Singapore 50% Kiểm soát bóng 50% 22 Dứt điểm 18 10 Trúng đích 5 3 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Bérgson Malaysia 3 bàn S. Wilkin Malaysia 1 bàn Syahir Bashah Malaysia 1 bàn Paulo Josué Malaysia 1 bàn Arif Aiman Hanapi Malaysia 2 kiến tạo · điểm 8.6 M. Hidalgo Malaysia 1 kiến tạo · điểm 7.7

Singapore bước vào cuộc đối đầu sắp tới với mục tiêu bám đuổi vị trí số một, khi khoảng cách giữa họ và đội dẫn đầu Malaysia hiện chỉ là một điểm mong manh. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 19h30 ngày 01/10/2026 trên sân trung lập sẽ mang ý nghĩa định hình trực tiếp cục diện trên bảng xếp hạng. Với 3 điểm đang có, một kết quả tích cực sẽ giúp Singapore phả hơi nóng trực tiếp vào ngôi đầu bảng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Malaysia hiện đang nắm giữ vị trí số một với 4 điểm sau hai trận đã đấu. Trong khi đó, Singapore bám đuổi ở vị trí thứ ba với 3 điểm. Sự chênh lệch chỉ vỏn vẹn một điểm đồng nghĩa với việc kết quả của trận đối đầu trực tiếp này sẽ tác động mạnh mẽ đến trật tự nhóm đầu.

Đối với Singapore, việc đứng ở vị trí thứ ba không phải là khoảng cách quá xa vời, bởi cơ hội bám đuổi và vượt lên vẫn hoàn toàn rộng mở nếu họ giành trọn vẹn kết quả thuận lợi. Ngược lại, Malaysia hiểu rằng họ cần tiếp tục tích lũy điểm số để bảo toàn vững chắc vị thế dẫn đầu trước sức ép từ đối thủ bám đuổi.

Phong độ trái ngược giữa hai đội bóng

Nhìn vào những màn trình diễn gần đây, Malaysia đang duy trì sự ổn định tương đối tốt với thành tích bất bại gồm một chiến thắng và một trận hòa. Việc giành được 4 điểm từ hai lượt đấu vừa qua cho thấy khả năng duy trì nhịp độ và kiểm soát thế trận hiệu quả của đội bóng đang dẫn đầu.

Trái ngược với sự liền mạch của đối thủ, Singapore lại trải qua phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong hai trận gần nhất, họ giành được một chiến thắng nhưng cũng phải nhận một thất bại. Dù đã tích lũy được 3 điểm, sự thiếu ổn định thể hiện qua chuỗi kết quả thắng thua đan xen đòi hỏi Singapore phải thi đấu tập trung hơn nếu muốn tạo nên bước ngoặt trước đối thủ.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía Malaysia

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp trong 5 lần chạm trán gần nhất, ưu thế đang nghiêng rõ rệt về phía Malaysia. Cụ thể, Malaysia đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua đúng 1 lần. Những con số thống kê này mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, lịch sử chỉ là một phần của câu chuyện khi bước vào một giải đấu tập trung. Chiến thắng duy nhất cùng một trận hòa trong các lần chạm trán trước đó cho thấy Singapore vẫn có cơ sở để tìm kiếm một kết quả có lợi nếu họ tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trên sân.

Toan tính chiến thuật trên sân trung lập

Do trận đấu được tổ chức theo thể thức giải đấu tập trung trên sân trung lập, các yếu tố về mặt sân bãi hay sự ủng hộ từ khán đài sẽ không thuộc về riêng bên nào. Cả hai đội đều phải nhập cuộc với sự thích ứng nhanh chóng và toan tính chiến thuật kỹ lưỡng.

Malaysia với ưu thế về điểm số và phong độ ổn định nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi kỷ luật, chặt chẽ nhằm duy trì mạch bất bại và bảo toàn vị trí đầu bảng. Trong khi đó, ở thế bám đuổi, Singapore buộc phải tìm kiếm sự đột biến trong khâu tấn công để hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách. Trận so tài lúc 19h30 hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co chặt chẽ, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các cơ hội sẽ chiếm ưu thế lớn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Malaysia · 3 thắng 1 hòa Singapore · 1 thắng Malaysia 2 - 1 Singapore MAL Malaysia 0 - 0 Singapore Hòa Malaysia 4 - 1 Singapore MAL Singapore 2 - 1 Malaysia SIN Singapore 1 - 3 Malaysia MAL

Malaysia 5 trận gần nhất H T B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Malaysia 2 1 1 0 +3 4 H T 2 Indonesia 2 1 1 0 +2 4 H T 3 Singapore 2 1 0 1 -1 3 T B 4 Bangladesh 2 0 0 2 -4 0 B B