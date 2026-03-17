Malaysia bị xử thua 0-3, mất vé dự Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam Quyết định từ AFC trừng phạt Malaysia vì sai phạm nhân sự đã tạo nên bước ngoặt lịch sử tại bảng F, giúp đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027.

Cơn địa chấn đã thực sự xảy ra với bóng đá khu vực khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức giáng đòn trừng phạt nặng nề lên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Do vi phạm quy chế sử dụng cầu thủ nhập tịch, ĐTQG nước này đã bị tước bỏ mọi thành quả tại vòng loại Asian Cup 2027, mở ra cơ hội vàng cho các đối thủ cùng bảng.

Malaysia chính thức nhận án phạt xử thua 0-3 từ AFC.

Án phạt nghiệt ngã từ sai lầm hành chính

Theo kết luận từ Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC dựa trên Điều 56 của quy chế giải đấu, FAM đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về đăng ký cầu thủ. Hệ quả là theo Điều 25.1, hai chiến thắng quan trọng của "Hổ Malay" trên sân nhà Bukit Jalil hồi tháng 6/2025 đã bị hủy bỏ. Cụ thể, các trận thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0 đều bị chuyển thành trận thua trắng với tỷ số 0-3.

Bên cạnh việc bị xử thua, Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn phải nộp phạt hành chính số tiền 50.000 USD. Đây được xem là một trong những án phạt nặng nhất về mặt kỹ thuật mà một đội tuyển tại khu vực phải gánh chịu trong những năm gần đây, trực tiếp đánh sập tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá nước này.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi và chính thức đi tiếp

Quyết định này của AFC đã làm đảo lộn hoàn toàn thứ hạng tại bảng F. Đội tuyển Việt Nam, từ chỗ đứng trước nguy cơ bị loại sau thất bại nặng nề tại Bukit Jalil, bỗng chốc nhận được món quà bất ngờ. Với việc được xử thắng 3-0, đoàn quân của chúng ta không chỉ đòi lại được điểm số mà còn cải thiện đáng kể về hiệu số bàn thắng bại.

Nhờ biến số này, Đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt ngưỡng điểm số cần thiết để giành vé sớm vào VCK Asian Cup 2027. Trong khi đó, Malaysia từ vị thế dẫn đầu bảng đã rơi xuống nhóm cuối, chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Phản ứng từ phía Malaysia

Ngay sau khi nhận thông báo, đại diện FAM thừa nhận đây là một cú sốc lớn đối với toàn bộ hệ thống bóng đá quốc gia. Cơ quan này cho biết đang yêu cầu AFC cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý và văn bản giải trình chi tiết. FAM khẳng định sẽ không bỏ cuộc và đang cân nhắc các phương án kháng cáo lên các cấp cao hơn nhằm tìm kiếm một cơ hội cứu vãn quyền lợi cho ĐTQG.

Dù kết quả kháng cáo có ra sao, sự việc này vẫn là một bài học đắt giá về công tác quản lý nhân sự và thực thi quy chế thi đấu quốc tế cho các liên đoàn bóng đá thành viên của AFC.