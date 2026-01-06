Malaysia chính thức cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội: Mức phạt 2,5 triệu USD Từ ngày 1/6, Malaysia áp dụng quy định buộc các nền tảng như TikTok, Facebook phải xác minh độ tuổi người dùng dưới 16, hướng tới môi trường mạng an toàn cho trẻ em.

Từ ngày 1/6, Malaysia đã chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Đây là bước đi quyết liệt của chính phủ nước này trong nỗ lực toàn cầu nhằm thắt chặt các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dùng nhỏ tuổi trên không gian mạng.

Siết chặt quản lý đối với các nền tảng lớn

Theo quy định mới, tất cả các nền tảng mạng xã hội có ít nhất 8 triệu người dùng tại Malaysia, bao gồm những cái tên phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok và YouTube, đều phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm ngặt. Mục tiêu trọng tâm là ngăn chặn triệt để nhóm đối tượng dưới 16 tuổi tự ý tạo lập tài khoản.

Các công ty công nghệ nếu không tuân thủ quy định có thể phải đối mặt với mức phạt hành chính lên tới 10 triệu ringgit (tương đương khoảng 2,5 triệu USD). Đáng chú ý, trong khi các nền tảng chịu chế tài nặng nề, những bậc phụ huynh có con em tìm cách lách luật để sử dụng mạng xã hội sẽ không bị xử phạt.

Malaysia cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội (Nguồn: Internet)

Nguyên tắc an toàn ngay từ khâu thiết kế

Chính phủ Malaysia khẳng định biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại, nạn bắt nạt trực tuyến và những tính năng gây nghiện vốn được thiết kế để khuyến khích sử dụng quá mức. Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia nhấn mạnh, quy định không nhằm hạn chế quyền tiếp cận Internet mà buộc các doanh nghiệp phải chủ động xử lý rủi ro.

Cơ quan này cũng yêu cầu các nền tảng áp dụng nguyên tắc "an toàn ngay từ khâu thiết kế". Điều này đồng nghĩa với việc các mạng xã hội phải hạn chế các cơ chế gây nghiện và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các tài khoản khai gian tuổi.

Xu hướng toàn cầu và những thách thức thực thi

Malaysia hiện không đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em trực tuyến. Trước đó, Úc, Brazil và Indonesia đã áp dụng các hạn chế tương tự. Nhiều quốc gia khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thái Lan và Hàn Quốc cũng đang tích cực nghiên cứu các phương án tiếp cận theo hướng này.

Tuy nhiên, quy định mới cũng vấp phải những lo ngại về tính khả thi và quyền riêng tư dữ liệu. Ông Benjamin Loh, giảng viên tại Đại học Monash ở Malaysia, cho rằng việc yêu cầu các giấy tờ định danh do chính phủ cấp để xác minh độ tuổi có thể gây ra nhiều tranh cãi. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc cấm đoán triệt để thường khó đạt hiệu quả đồng bộ khi trẻ em vẫn có thể sử dụng tài khoản của người thân hoặc dùng các công cụ kỹ thuật để vượt qua hàng rào bảo mật.