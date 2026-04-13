Malaysia chính thức tăng thuế xuất khẩu dầu cọ thô lên mức 9,5% trong tháng 4/2026 Mức thuế mới được Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) điều chỉnh tăng từ 9% lên 9,5%, kéo theo chi phí xuất khẩu thực tế tăng 5,67% so với tháng trước.

Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) vừa thông báo điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dầu cọ thô (CPO) áp dụng cho tháng 4/2026. Theo đó, mức thuế suất được ấn định ở ngưỡng 9,5%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với mức 9,0% áp dụng trong tháng 3/2026.

Chi tiết biểu giá cơ sở và thuế suất mới

Theo báo cáo từ MPOB, giá cơ sở của dầu cọ thô trong tháng 4/2026 được xác định ở mức 3.935,19 ringgit/tấn (tương đương 999,29 USD). Mức giá này ghi nhận sự gia tăng so với con số 3.896,09 ringgit/tấn (khoảng 998,23 USD) của kỳ điều hành tháng 3.

Sự thay đổi về thuế suất và giá cơ sở đồng nghĩa với việc thuế xuất khẩu thực tế đối với dầu cọ trong tháng 4/2026 sẽ vọt lên mức 94,93 USD/tấn. So với tháng trước, chi phí thuế xuất khẩu đã tăng thêm 5,67%, gây áp lực đáng kể lên các doanh nghiệp kinh doanh nông sản quốc tế.

Dự báo tác động đến thị trường dầu thực vật toàn cầu

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng chính sách mới của Malaysia có thể làm gia tăng chi phí xuất khẩu, từ đó kìm hãm nhu cầu mua từ các đối tác quốc tế trong ngắn hạn. Hệ quả tất yếu là tình trạng tích lũy hàng tồn kho và nguy cơ dư cung tại các quốc gia sản xuất dầu cọ trọng điểm.

Đáng chú ý, việc nguồn cung nội địa tăng cao do xuất khẩu chậm lại có thể tạo ra áp lực giảm giá lên thị trường dầu cọ giao ngay. Điều này đòi hỏi các nhà nhập khẩu và đơn vị chế biến thực phẩm cần theo dõi sát sao diễn biến cung - cầu để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với biến động thuế quan từ quốc gia Đông Nam Á này.