Malaysia đối đầu Việt Nam: Safawi Rasid quyết tâm lấy lại danh dự tại Thiên Trường Dù đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027, tiền đạo Safawi Rasid khẳng định tuyển Malaysia sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trước Việt Nam để bảo vệ niềm tự tôn dân tộc.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định) không còn mang ý nghĩa cạnh tranh tấm vé đi tiếp, nhưng lại trở thành cuộc chiến vì niềm kiêu hãnh của "Harimau Malaya". Sau những biến cố hành chính từ AFC, đại diện từ Malaysia đang khao khát chứng minh giá trị thực sự của mình trước đối thủ đầy duyên nợ.

Nỗi đau từ án phạt của AFC và tinh thần vượt khó

Trước thềm màn tái đấu tại Nam Định, đội tuyển Malaysia đã phải nhận một cú sốc lớn khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) quyết định xử thua họ trong hai trận đấu với Việt Nam (tỷ số 4-0) và Nepal (tỷ số 2-0) ở vòng loại năm ngoái. Nguyên nhân được xác định là do đội bóng này đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Án phạt này đã chính thức khép lại hy vọng giành vé dự VCK Asian Cup 2027 của Malaysia.

Tiền đạo Safawi Rasid quyết tâm thể hiện bản thân ở trận gặp Việt Nam.

Tuy nhiên, thay vì suy sụp, thầy trò HLV tuyển Malaysia đang cho thấy sự tập trung cao độ. Chia sẻ về bối cảnh hiện tại, tiền đạo chủ lực Safawi Rasid nhấn mạnh: "Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng, vì niềm tự tôn. Dù không thể vượt qua vòng loại Asian Cup, chúng tôi vẫn hướng tới một kết quả tích cực dù phải thi đấu trên sân khách".

Safawi Rasid và lời đáp trả đanh thép trước những hoài nghi

Ở tuổi 29, Safawi Rasid đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích cho rằng anh đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Dẫu vậy, những con số thống kê lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong màu áo câu lạc bộ Kuala Lumpur City, chân sút này đã ghi tới 12 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo trong mùa giải năm nay.

"Người hâm mộ có thể nói bất cứ điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh bản thân, những con số thống kê sẽ không biết nói dối," Safawi khẳng định. Anh cho biết mình cảm thấy hài lòng với phong độ tại M-League và đặt mục tiêu mang bản năng sát thủ đó trở lại cấp độ đội tuyển quốc gia. Với 70 lần khoác áo đội tuyển và 22 bàn thắng, kinh nghiệm của Safawi là điểm tựa quan trọng cho Malaysia trong chuyến hành quân đến Việt Nam lần này.

Trận chiến vì niềm kiêu hãnh tại Thiên Trường

Sân Thiên Trường vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam, đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Safawi và các đồng đội. Kể từ pha lập công vào lưới Philippines hồi tháng 9 năm 2024, tiền đạo này vẫn đang khao khát tìm lại cảm giác ghi bàn trong màu áo quốc gia.

Dù đội hình có những xáo trộn, Malaysia vẫn giữ được bộ khung với những cầu thủ trụ cột giàu kinh nghiệm. Họ không hành quân đến Nam Định để dạo chơi; mục tiêu tối thượng là một kết quả khả quan để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ quê nhà sau những bê bối không đáng có bên ngoài sân cỏ. Đối với Safawi, đây không chỉ là một trận bóng đá, mà là cơ hội cuối cùng để khẳng định anh vẫn là nhân tố quan trọng của bóng đá Malaysia.