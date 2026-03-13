Malaysia đối mặt khủng hoảng lực lượng trước thềm đại chiến với Việt Nam Bộ trưởng Thể thao Malaysia lo ngại án phạt từ AFC và việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu sẽ khiến đội nhà suy yếu trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào trạng thái báo động đỏ khi các án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa được công bố chính thức, tạo nên một sự bất định lớn về mặt nhân sự. Tình hình này diễn ra ngay trước thời điểm đội tuyển quốc gia nước này có trận đấu then chốt với Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trạng thái chờ đợi đầy lo âu của giới chức thể thao Malaysia

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, vừa công khai thừa nhận sự sốt ruột trước sự im lặng của AFC. Phía Malaysia hiện đang ở thế bị động hoàn toàn và chỉ có thể chờ đợi phán quyết cuối cùng từ cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu lục liên quan đến những sai phạm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

AFC vẫn chưa ra án phạt cho Malaysia.

Theo ông Taufiq Johari, chỉ sau khi có thông báo chính thức từ AFC, Bộ mới có cơ sở để thành lập ủy ban chuyên trách nhằm xử lý khủng hoảng và xây dựng lộ trình khắc phục. Sự chậm trễ này đang bóp nghẹt thời gian chuẩn bị của đội tuyển quốc gia, khi các giải đấu quốc tế quan trọng đã cận kề.

Tổn thất nặng nề từ phán quyết của CAS

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ những vi phạm trong quy trình nhập tịch cầu thủ mà FIFA đã chỉ ra trước đó. Tuần trước, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá nước này.

Mặc dù án phạt có phần giảm nhẹ khi các cầu thủ này vẫn được phép duy trì tập luyện tại câu lạc bộ, nhưng việc bị cấm thi đấu tại tất cả các giải đấu chính thức đã trực tiếp tước đi những quân bài quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên trưởng. Việc mất đi gần như một đội hình chính gồm các cầu thủ nhập tịch khiến sức mạnh của "Hổ Malay" bị suy giảm đáng kể.

Thử thách cực đại tại sân Thiên Trường

Áp lực tâm lý và chuyên môn đang đè nặng lên FAM khi thời hạn ngày 31/3 đang đến gần. Đây là thời điểm tuyển Malaysia sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trên sân Thiên Trường, Ninh Bình để đối đầu với Đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Việc thiếu vắng 7 trụ cột nhập tịch không chỉ là bài toán về mặt con số mà còn là sự xáo trộn lớn về lối chơi đã được xây dựng trong thời gian qua. Giới chuyên môn nhận định, nếu AFC công bố án phạt sát ngày thi đấu, Malaysia sẽ gần như không có phương án thay thế kịp thời cho vị trí của các cầu thủ bị cấm.

Sự thận trọng trong quản lý nhà nước

Đứng trước bối cảnh FAM gặp khủng hoảng, Bộ trưởng Taufiq Johari khẳng định Bộ Thanh niên và Thể thao phải duy trì một ranh giới quyền hạn tuyệt đối. Theo quy định của FIFA, bất kỳ sự can thiệp thô bạo nào từ chính quyền vào công việc nội bộ của liên đoàn bóng đá thành viên đều có thể dẫn đến những án phạt cấm thi đấu toàn diện trên phạm vi quốc tế.

Do đó, giải pháp hiện tại của phía Malaysia vẫn là kiên nhẫn chờ đợi văn bản từ AFC để có những bước đi đúng luật. Dư luận Malaysia đang kỳ vọng phán quyết sẽ sớm được đưa ra để đội tuyển có thể ổn định tâm lý và tập trung cho trận cầu sinh tử với Việt Nam, đối thủ vốn luôn được xem là khắc tinh của họ tại khu vực Đông Nam Á.