Malaysia gián tiếp thừa nhận sai phạm, ĐT Việt Nam rộng cửa thắng 3-0 Động thái pháp lý yếu ớt từ FAM tại Tòa án Trọng tài Thể thao cho thấy Malaysia gần như chấp nhận án phạt, mở ra cơ hội giành 3 điểm cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhận 3 điểm trọn vẹn tại vòng loại Asian Cup 2027 mà không cần thi đấu. Những diễn biến pháp lý mới nhất từ phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho thấy đội bóng này đang dần chấp nhận án phạt xử thua từ FIFA sau vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Động thái bất ngờ từ phía Malaysia tại CAS

Theo tiết lộ từ Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, thực tế vụ kiện của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) không diễn ra quyết liệt như những tuyên bố trước đó. Thay vì yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn phán quyết gian lận của FIFA, FAM hiện chỉ tập trung kháng cáo để xin giảm nhẹ án treo giò cho 7 cầu thủ nhập tịch.

Các chuyên gia từ BolaSport nhận định, hành động này đồng nghĩa với việc FAM đã gián tiếp thừa nhận những sai phạm trong quy trình nhập tịch. Khi không thể bác bỏ cáo buộc gian lận từ FIFA, khả năng Malaysia thoát khỏi các án phạt nặng nề là rất thấp.

Malaysia gần như bị xử thua 0-3 trước Việt Nam.

Cơ hội lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

Dự kiến vào ngày 26/2 tới, CAS sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp để đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu các sai phạm về tư cách cầu thủ được giữ nguyên, AFC sẽ ban hành án phạt bổ sung theo quy định. Cụ thể, các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ không đủ điều kiện (bao gồm trận gặp Nepal và Việt Nam) sẽ bị xử thua 0-3.

Điều này mang lại lợi thế điểm số cực lớn cho ĐT Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Việc được cộng thêm 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik củng cố vị thế tại bảng đấu.

Khủng hoảng nội bộ và áp lực tài chính tại FAM

Bên cạnh rủi ro về mặt chuyên môn, FAM còn đang đối mặt với sự chỉ trích gay gắt ngay tại quê nhà. Ông Megat D Shahriman Zaharudin, Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia, đã đưa ra cảnh báo đanh thép rằng việc chứng minh huyết thống là không thể ngụy biện trước những luật sư hàng đầu của FIFA.

"Nếu cầu thủ và cha mẹ họ không sinh ra tại Malaysia, chúng ta không thể viện cớ tổ tiên xa xưa để lấp liếm," ông Megat thẳng thắn chia sẻ. Sự cứng rắn của các tổ chức quốc tế buộc giới làm bóng đá Malaysia phải nhìn nhận lại chiến lược nhập tịch ồ ạt nhưng thiếu minh bạch trong thời gian qua.

Hệ quả nghiêm trọng nhất về mặt kinh tế đã xuất hiện khi Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia quyết định tạm dừng giải ngân khoản ngân sách 18 triệu ringgit (khoảng 120 tỷ đồng). Khoản tài trợ này sẽ tiếp tục bị "đóng băng" cho đến khi có kết luận chính thức từ CAS, đẩy FAM vào tình thế khó khăn chồng chất trước thềm các giải đấu quan trọng.