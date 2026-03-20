Malaysia mất vé dự VCK Asian Cup 2027 vì gian lận: Bi kịch sau trận thắng Việt Nam 4-0 Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận án phạt chấn động từ FIFA và AFC do gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch, khiến chiến thắng 4-0 trước Việt Nam bị hủy bỏ và mất vé dự Asian Cup.

Chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025 từng được coi là cột mốc lịch sử của bóng đá Malaysia, chấm dứt chuỗi 11 năm không biết mùi chiến thắng trước đối thủ khu vực. Tuy nhiên, niềm vui tại thánh địa Bukit Jalil đã nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng pháp lý tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá nước này, sau khi những sai phạm nghiêm trọng về nhân sự bị phanh phui trước các cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.

Dù thắng Việt Nam 4-0 nhưng Malaysia đã bị hủy bỏ kết quả vì gian lập nhập tịch.

Từ đỉnh cao Bukit Jalil đến vực thẳm pháp lý

Theo tờ Bharian của Malaysia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có. Tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, vốn tưởng chừng đã nằm chắc trong tay sau những màn trình diễn ấn tượng, nay đã chính thức tan biến. Nguyên nhân không đến từ chuyên môn trên sân cỏ, mà xuất phát từ những sai phạm mang tính hệ thống trong công tác nhập tịch cầu thủ.

Cụ thể, một cuộc điều tra quy mô lớn từ FIFA đã được kích hoạt ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại về tính hợp pháp của dàn cầu thủ nhập tịch mà Malaysia sử dụng. Kết quả điều tra cho thấy, FAM cùng các cá nhân liên quan đã thực hiện các hành vi làm giả hồ sơ thi đấu một cách tinh vi để hợp thức hóa nguồn gốc cho các cầu thủ không đủ điều kiện đại diện cho quốc gia này theo quy định quốc tế.

Danh sách 7 cầu thủ gian lận và án phạt đanh thép

Trọng tâm của vụ bê bối nằm ở nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những trụ cột đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của "Bầy hổ" thời gian qua. FIFA xác định toàn bộ hồ sơ của nhóm cầu thủ này đã bị can thiệp trái phép.

Dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc, FIFA đã đưa ra những phán quyết trừng phạt nặng nề nhất:

Về tài chính: FAM bị phạt 350.000 CHF (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ trong danh sách gian lận phải nộp phạt cá nhân 2.000 CHF.

Về kỷ luật: Toàn bộ 7 cầu thủ nêu trên bị treo giò 12 tháng, không được tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp nào.

Về kết quả thi đấu: Hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu với Cape Verde, Singapore, Palestine và 2 trận vòng loại Asian Cup gặp Nepal và Việt Nam. Tất cả các trận đấu này Malaysia đều bị xử thua 0-3.

Cánh cửa Asian Cup 2027 chính thức đóng sập

Bất chấp việc FAM đã nỗ lực gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA và sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), mọi hy vọng cứu vãn tình hình đều đã đổ vỡ. Các cơ quan tài phán đều bác bỏ thẳng thừng lập luận của phía Malaysia, giữ nguyên các án phạt cấm thi đấu và xử thua.

Đáng chú ý, AFC đã căn cứ vào Điều 56 của Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức để ra quyết định cuối cùng, chính thức gạch tên Malaysia khỏi danh sách tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tờ Bharian đánh giá đây là một "vết nhơ" khó gột rửa và là bài học đắt giá về việc xây dựng hình ảnh bóng đá quốc gia dựa trên những giá trị thiếu bền vững.

Hệ lụy của vụ bê bối này không chỉ dừng lại ở việc mất vé dự giải đấu châu lục. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột do án treo giò chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Malaysia suy giảm sức mạnh đáng kể. Thử thách ngay trước mắt sẽ là chuyến hành quân đầy khó khăn đến Ninh Bình, nơi họ phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi không còn sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch trái phép.