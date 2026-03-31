Malaysia quyết tâm phá 'dớp' 10 năm không thắng Việt Nam tại Thiên Trường Dù đã hết cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam để khẳng định bản sắc và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Chiều 30.3, đội tuyển Malaysia đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trên sân Thiên Trường với tinh thần rực lửa, sẵn sàng cho trận tái đấu với chủ nhà Việt Nam vào tối 31.3. Dù kết quả trận đấu không còn ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu do Malaysia đã chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối nhằm mục tiêu cứu vãn danh dự.

Khát vọng khẳng định bản sắc trong nghịch cảnh

Toàn đội Malaysia xem đây là cơ hội cuối cùng để chứng minh năng lực nội tại sau những biến động lớn về nhân sự. Đáng chú ý, đội hình của "Bầy hổ Malaya" hành quân đến Nam Định lần này thiếu vắng tới 7 cầu thủ nhập tịch do các án phạt từ FIFA. Tuy nhiên, thay vì suy sụp, tập thể này đang cho thấy một tinh thần đoàn kết đáng nể.

Malaysia không buông xuôi.

HLV Peter Cklamovski khẳng định những khó khăn về lực lượng không hề làm đội bóng gục ngã. Nhà cầm quân người Úc nhấn mạnh: "Đây là cơ hội để các cầu thủ chứng minh bản thân, cũng như thể hiện tinh thần của cả đội và quốc gia". Ông cho biết Malaysia sẽ dồn toàn bộ lực lượng và tâm thế mạnh mẽ nhất cho 90 phút sắp tới để khẳng định vị thế của nền bóng đá nước nhà.

Quyết tâm chấm dứt chuỗi 10 năm bế tắc

Một trong những động lực lớn nhất của đội khách chính là mục tiêu phá bỏ chuỗi thành tích nghèo nàn trước Việt Nam. Đội trưởng Dion Cools bày tỏ khát khao phá "dớp" hơn 10 năm chưa biết mùi chiến thắng trước đối thủ này khi thi đấu trên sân khách. Hậu vệ này khẳng định: "Đội tuyển Malaysia luôn bước vào trận đấu với mục tiêu chiến thắng, bất kể hoàn cảnh".

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Malaysia nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ tiền vệ Endrick Dos Santos – người có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, sự tái xuất của ngôi sao Faisal Halim cũng được kỳ vọng là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các đồng đội trên hàng công.

Ở phía đối diện, HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam cũng không giấu giếm ý đồ giành một chiến thắng cách biệt 2-0 để khẳng định vị thế bề trên. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật và tâm lý không còn gì để mất, Malaysia hứa hẹn sẽ tạo nên một màn đối đầu kịch tính tại Thiên Trường. Cuộc đối đầu này sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh quan trọng cho các cầu thủ Malaysia trong nỗ lực giành lại sự tôn trọng từ giới truyền thông và người hâm mộ khu vực.