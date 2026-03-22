Malaysia tập huấn lãng phí sau bê bối nhập tịch: Huyền thoại Datuk Jamal Nasir chỉ trích dữ dội Dù đã chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2027 sau bê bối sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ, Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn chi tiền cho chuyến tập huấn tại Bangkok.

Quyết định gây tranh cãi của FAM tại Bangkok

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau quyết định sang Bangkok, Thái Lan tập huấn từ ngày 24 đến 27-3. Chuyến đi này được thực hiện nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường.

Đáng chú ý, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Malaysia đã chính thức khép lại. Việc FAM vẫn quyết định chi ngân sách cho một chuyến tập huấn nước ngoài trong bối cảnh đội nhà đã bị loại khiến dư luận coi đây là một sự lãng phí ngân sách không cần thiết và thiếu tính toán.

Bê bối nhập tịch và cái giá đắt cho bóng đá Malaysia

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ một sai sót hành chính nghiêm trọng liên quan đến công tác nhân sự. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định xử thua Malaysia 0-3 trong trận gặp Việt Nam do đội bóng này sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Malaysia thắng Việt Nam 4-0 nhưng đã bị hủy kết quả sau bê bối nhập tịch.

Đây là một nghịch lý đau đớn khi trên sân cỏ thực tế, Malaysia từng giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-0 trước đoàn quân áo đỏ. Việc phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu không chỉ khiến họ mất điểm số mà còn trực tiếp dẫn đến việc bị loại sớm, biến trận đấu sắp tới tại Thiên Trường hoàn toàn mất đi ý nghĩa cạnh tranh.

Sự phẫn nộ của huyền thoại Datuk Jamal Nasir

Trước những động thái khó hiểu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), huyền thoại Datuk Jamal Nasir đã lên tiếng cực kỳ gay gắt. Ông cho rằng việc chi tiền cho chuyến đi tốn kém sang Thái Lan trong lúc này là hoàn toàn vô lý và không mang lại giá trị chuyên môn thực tiễn nào.

Ông nhấn mạnh FAM nên tập trung nguồn lực vào việc đầu tư đào tạo trẻ và phát triển nguồn lực nội địa thay vì tiêu tốn ngân sách cho những chuyến công tác nước ngoài và chi trả lương cao cho bộ máy quản lý. Theo ông Jamal, bóng đá Malaysia chỉ có thể phát triển bền vững nếu nhận được sự ủng hộ và niềm tin từ công chúng.

Sự suy giảm niềm tin từ người hâm mộ sau bê bối hành chính đang đặt ra bài toán khó cho tương lai của bóng đá nước này. Nếu không có những thay đổi mang tính thực tế trong chiến lược điều hành, hình ảnh của bóng đá Malaysia có thể phải đối mặt với những hệ lụy lâu dài trong việc khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.