Malaysia triệu tập tiền vệ V-League Endrick Dos Santos đấu đội tuyển Việt Nam Huấn luyện viên Peter Cklamovski điền tên tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB Công an thành phố Hồ Chí Minh vào danh sách 28 cầu thủ Malaysia chuẩn bị đối đầu Việt Nam.

Đội tuyển quốc gia Malaysia vừa chính thức công bố danh sách 28 gương mặt chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách của huấn luyện viên Peter Cklamovski chính là sự xuất hiện của Endrick Dos Santos, một nhân tố đang thi đấu ngay tại giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League).

Quân bài chiến lược từ V-League

Việc triệu tập Endrick Dos Santos được xem là tính toán chiến thuật quan trọng của ban huấn luyện Malaysia. Tiền vệ này hiện khoác áo câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và đã có 8 lần ra sân ở mùa giải năm nay, đóng góp 1 bàn thắng. Với kinh nghiệm thi đấu thực tế tại Việt Nam, Endrick được kỳ vọng sẽ cung cấp những thông tin chuyên môn quý giá về phong cách chơi bóng cũng như các đồng đội đang chơi tại V-League bên phía tuyển Việt Nam.

Endrick được triệu tập lên tuyển Malaysia.

Bên cạnh Endrick, danh sách triệu tập lần này vẫn duy trì bộ khung với các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Dion Cools (Nhật Bản) và Daniel Ting (Thái Lan). Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu môi trường bóng đá nội địa của Endrick cho thấy quyết tâm của "Những chú Hổ Malaya" trong việc tạo ra bất ngờ tại Nam Định.

Bối cảnh trận đấu tại Thiên Trường

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường. Tuy nhiên, tính chất kịch tính của trận đấu có phần giảm bớt khi đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Đối với Malaysia, đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình và lấy lại hình ảnh sau những biến cố gần đây.

Dàn sao nhập tịch và án phạt từ AFC

Đáng chú ý, tuyển Malaysia vừa phải nhận cú sốc từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). Đội bóng này bị xử thua 0-3 trong cả hai trận gặp Nepal và Việt Nam trước đó do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định. Những cái tên vi phạm bao gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù đối mặt với án phạt, HLV Peter Cklamovski vẫn kiên định với chiến lược sử dụng nguồn lực cầu thủ gốc nước ngoài. Những gương mặt quen thuộc như Matthew Davies, Paulo Josue, Dominic Tan và Nooa Laine tiếp tục góp mặt, kết hợp cùng các ngôi sao nội thuần túy như Safawi Rashid, Faisal Halim và Luqman Hakim.

Theo lộ trình, đội tuyển Malaysia sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 23/3. Đội bóng sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bangkok (Thái Lan) trước khi bay sang Việt Nam vào ngày 28/3 để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu tại sân Thiên Trường.