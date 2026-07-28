Thể thao Malaysia vs Lào tại AFF Cup 2026: Harimau Malaya và mục tiêu chiến thắng thứ 11 Malaysia tái đấu Lào lúc 20h00 hôm nay 28/7/2026 tại lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2026. Với chuỗi 10 trận toàn thắng đối đầu, Harimau Malaya đầy tự tin lấy 3 điểm tại Bukit Jalil.

Trận đấu giữa Malaysia và Lào diễn ra lúc 20h00 hôm nay 28/7/2026 trên sân vận động Bukit Jalil, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2026). Cuộc so tài được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với tinh thần vô cùng hưng phấn sau thắng lợi ngược dòng 2-1 trước Myanmar ở lượt trận ra quân. Trong bối cảnh sớm gặp bất lợi, bản lĩnh của đội trưởng Paulo Josué với một cú đúp đẳng cấp đã giúp "Harimau Malaya" giành trọn vẹn 3 điểm.

Sức ép từ chảo lửa Bukit Jalil và cái bóng 10 trận toàn thắng

Lịch sử đối đầu đang ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối đến từ Malaysia. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện bóng đá Bán đảo Mã Lai đều giành chiến thắng. Khoảng cách về mặt trình độ và năng lực tổ chức lối chơi giữa hai đội là vô cùng rõ rệt.

Ở hai cuộc đối đầu gần nhất thuộc vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia đã dễ dàng vượt qua Lào với các tỷ số 3-0 trên sân khách và 5-1 khi trở về sân nhà. Xuyên suốt hai trận đấu đó, đội bóng áo vàng đen kiểm soát hoàn toàn thế trận, dồn ép đối thủ liên tục và ghi tổng cộng 8 bàn thắng.

Phân tích chiến thuật: Cấu trúc cân bằng đối đầu hàng thủ mỏng manh

Dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, Malaysia đang duy trì phong độ rất ổn định. Họ giành thắng lợi 4 trong 5 trận gần nhất, ghi tới 12 bàn thắng (đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận). Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Paulo Josué, Endrick, Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad cùng sức trẻ từ các nhân tố mới giúp tuyến giữa Malaysia kiểm soát không gian vượt trội.

Trái ngược hoàn toàn, đội tuyển Lào dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujić đang đối mặt với bài toán nan giải về mặt nhân sự lẫn hệ thống phòng ngự. Thất bại 0-5 trước Thái Lan ở ngày ra quân tiếp tục bộc lộ điểm yếu kinh nghiệm của tập thể có độ tuổi trung bình chỉ khoảng 23.

Khó khăn thêm chồng chất với đội khách khi trung vệ trụ cột Phetdavanh Somsanith vắng mặt do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Thái Lan. Cùng với việc khả năng ra sân của Xayasith Singsavang còn bỏ ngỏ, hàng thủ Lào vốn đã nhận tới 16 bàn thua trong 5 trận gần đây sẽ phải chịu sức ép cực lớn tại Bukit Jalil.

Thống kê phong độ và chỉ số đối đầu

Chỉ số Malaysia Lào Kết quả 5 trận gần nhất Thắng 4, Thua 1 Thắng 1, Thua 4 Bàn thắng / Bàn thua (5 trận) 12 bàn / 6 bàn 2 bàn / 16 bàn Số quả phạt góc trung bình/trận ~5 quả 1 quả (ở trận gặp Thái Lan) Thành tích đối đầu (10 trận gần nhất) Thắng 10 (100%) Thua 10 (0%)

Đội hình dự kiến xuất phát

Malaysia: Azri Ghani; Rodney Celvin, Ubaidullah Shamsul, Jimmy Raymond, Ruventhiran Vengadesan; Paulo Josué, Endrick, Wan Kuzain Wan Kamal; Mohamadou Sumareh, Syafiq Ahmad, Haqimi Azim.

Lào: Kop Lokphathip; Phoutthavong Sangvilay, Kaharn Phetsivilay, Bounphaeng Xaysombath, Viengxay Sidavong; Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Chanthavixay Khounthoumphone; Chony Wenpaserth, Phayak Siphanom, Peter Phanthavong.

Với ưu thế vượt trội về chất lượng đội hình, sự cổ vũ từ hàng vạn khán giả nhà cùng điểm tựa lịch sử, Malaysia nắm trọn cơ hội làm chủ cuộc chơi để hướng tới trận thắng thứ hai liên tiếp tại bảng B AFF Cup 2026.