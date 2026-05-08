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Mallorca 3-0 Paris Saint Germain: Mallorca giành chiến thắng

Văn Thể05/08/2026 20:38

Mallorca chạm trán Paris Saint Germain tại Estadi Mallorca Son Moix trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 01h00 ngày 06/08/2026.

Mallorca3 - 0Paris Saint GermainKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mallorca tiếp đón Paris Saint Germain.

  • 12'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 20 - 80 Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 21'BÀN THẮNG! Mallorca (1-0)

    Phút 21': Zito Luvumbo () lập công (kiến tạo: Jan Virgili). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 32 - 68 Paris Saint Germain, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 35 - 65 Paris Saint Germain, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 40'BÀN THẮNG! Mallorca (2-0)

    Phút 40': Jan Virgili () lập công (kiến tạo: Sergi Darder). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Lucas Chevalier vào sân thay Matvey Safonov.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Antoniu Roca vào sân thay Pablo Torre.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Álex Sala vào sân thay Sergi Darder.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Antonio Sánchez vào sân thay Jan Virgili.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Aboubaka Soumahoro vào sân thay Martin Valjent.

  • 49'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 39 - 61 Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 51'BÀN THẮNG! Mallorca (3-0)

    Phút 51': Antonio Raíllo   () lập công (kiến tạo: Álex Sala). Tỷ số: 3 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (): Younes Idder vào sân thay Ibrahim Mbaye.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Adam Ayari vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Quentin Ndjantou rời sân.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Iván Cuéllar vào sân thay Arnau Tenas.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Mateu Morey vào sân thay Miguel Calatayud.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Willian Pacho vào sân thay Dimitri Lucea.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Abdón Prats vào sân thay Adrián Fuentes.

  • 61'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 39 - 61 Paris Saint Germain, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Antoniu Roca () nhận thẻ vàng.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Marc Domènech vào sân thay Zito Luvumbo.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Rayan Abo El Nay vào sân thay Dro Fernández.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (): Luis Orejuela de la Rosa vào sân thay Toni Lato.

  • 73'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 42 - 58 Paris Saint Germain, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Abdou Fanne Drame vào sân thay D. Boly.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Senny Mayulu rời sân.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (): Jandro García vào sân thay Manu Morlanes.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (): David López vào sân thay Antonio Raíllo  .

  • 85'Paris Saint Germain ép sân

    Cầm bóng: Mallorca 42 - 58 Paris Saint Germain, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Mallorca 3-0 Paris Saint Germain

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:49 06/08/2026

MallorcaThống kêParis Saint Germain
42%
Kiểm soát bóng
58%
17
Dứt điểm
8
6
Trúng đích
3
5
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Jan Virgili
Jan Virgili
Mallorca
1 bàn · 1 kiến tạo
Zito Luvumbo
Zito Luvumbo
Mallorca
1 bàn
Antonio Raíllo
Antonio Raíllo
Mallorca
1 bàn
Sergi Darder
Sergi Darder
Mallorca
1 kiến tạo · điểm 7.35
Álex Sala
Álex Sala
Mallorca
1 kiến tạo · điểm 6.94

Thông tin trận đấu

Mallorca sẽ đối đầu Paris Saint Germain trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 06/08/2026 tại Estadi Mallorca Son Moix.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, nhưng dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến, thành tích đối đầu hay vị trí của hai đội. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ tập trung vào bối cảnh thi đấu và những yếu tố có thể quyết định thế trận, thay vì đưa ra kết luận thiếu căn cứ.

Bối cảnh giao hữu và điều chờ đợi

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để Mallorca và Paris Saint Germain kiểm tra cách vận hành trong một cuộc đối đầu cụ thể. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cho phép xác định mục tiêu riêng của từng đội, mức độ xoay tua đội hình hoặc kế hoạch sử dụng các cầu thủ.

Địa điểm thi đấu tại Estadi Mallorca Son Moix tạo ra bối cảnh đáng chú ý cho Mallorca, trong khi Paris Saint Germain sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách. Dù vậy, chưa thể khẳng định lợi thế cụ thể cho bên nào nếu không có thêm thông tin về lực lượng và phong độ.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Ở cấp độ chiến thuật, yếu tố quan trọng nhất sẽ là cách hai đội tổ chức cự ly giữa các tuyến và chuyển trạng thái sau khi giành hoặc mất quyền kiểm soát bóng. Nếu một bên chủ động đẩy cao đội hình, khả năng bảo vệ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ trở thành điểm cần theo dõi.

Bên cạnh đó, cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ trận đấu. Đội kiểm soát bóng tốt hơn sẽ có điều kiện kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào đội hình ra sân và cách huấn luyện viên phân bổ thời lượng thi đấu.

Do chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc danh sách cầu thủ, không thể xác định trước đội nào sẽ sử dụng lối chơi kiểm soát, phản công hay gây sức ép tầm cao. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt sau các lần thay người, có thể khiến cục diện thay đổi đáng kể.

Nhận định Mallorca vs Paris Saint Germain

Trận đấu tại Estadi Mallorca Son Moix hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của Mallorca và Paris Saint Germain. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá chính xác tương quan phong độ, chất lượng đội hình hoặc khả năng giành kết quả của từng bên.

Nhìn chung, những diễn biến đáng theo dõi sẽ nằm ở cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể cho cuộc đối đầu này.

Mallorca
5 trận gần nhất
TBBHT
Paris Saint Germain
5 trận gần nhất
HBTTH
Tình hình lực lượng
Mallorca
Iván Cuéllar (Suspended)
Zito Luvumbo (Unknown Injury)
Manu Morlanes (Unknown Injury)
Paris Saint Germain
Nuno Mendes (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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