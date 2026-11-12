Malta 1-1 Eswatini: Hai đội chia điểm Eswatini phải chặn đà sa sút sau chuỗi 4 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, khi Malta đang hưng phấn. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 13/11/2026.

Malta 1 - 1 Eswatini Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malta tiếp đón Eswatini.

26' Thẻ vàng Phút 26': N. Shongwe (Eswatini) nhận thẻ vàng.

29' Thẻ đỏ Phút 29': G. Gamedze (Eswatini) nhận thẻ đỏ.

45' BÀN THẮNG! Eswatini (0-1) Phút 45': P. Mkhontfo (Eswatini) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Malta): B. Tuma vào sân thay A. Zammit.

46' Thay người Phút 46' (Malta): C. Zammit Lonardelli vào sân thay K. Shaw.

46' Thay người Phút 46' (Malta): S. Pisani vào sân thay M. Guillaumier.

46' Thay người Phút 46' (Malta): J. Mbong vào sân thay K. Cannavo.

47' BÀN THẮNG! Malta (1-1) Phút 47': B. Tuma (Malta) lập công (kiến tạo: J. Mbong). Tỷ số: 1 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': K. Thwala (Eswatini) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Malta): T. Teuma vào sân thay A. Satariano.

62' Thay người Phút 62' (Malta): M. Ellul vào sân thay G. Mentz.

62' Thay người Phút 62' (Malta): I. Cardona vào sân thay P. Mbong.

66' Thay người Phút 66' (Eswatini): S. M. Simelane vào sân thay S. Khumalo.

75' Thay người Phút 75' (Malta): E. Pepe vào sân thay Z. Muscat.

75' Thay người Phút 75' (Malta): I. Chouaref vào sân thay M. Beerman.

75' Thay người Phút 75' (Malta): J. Azzopardi vào sân thay K. Ewurum.

83' Thay người Phút 83' (Eswatini): S. Nkambule vào sân thay P. Mkhontfo.

83' Thay người Phút 83' (Eswatini): N. Shongwe vào sân thay J. Figuareido.

KT Kết thúc: Malta 1-1 Eswatini Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:28 13/11/2026

Đội hình chính thức Malta Sơ đồ 4-2-3-1 Eswatini Sơ đồ 5-4-1 12 James Sissons 22 Zach Muscat 5 Kurt Shaw 4 Gabriel Mentz 15 Myles Beerman 6 Matthew Guillaumier 23 Alexander Satariano 9 Kevin Cannavò 19 Keyon Ewurum 8 Paul Mbong 14 Andrea Zammit 16 Sibusiso Dlamini 2 Siphephelo Philiso 23 Nkosingiphile Shongwe 22 Simanga Masangane 14 Gift Gamedze 17 Kwakhe Thwala 4 Neliso Senzo Dlamini 8 Thubelihle Mavuso 12 Sizwe Khumalo 11 Philani Thabo Mkhontfo 10 Justice Figuareido Dự bị Malta 1 Henry Bonello 21 Juan Carlos Corbalan 3 Mattias Ellul 13 Enrico Pepe 2 Carlo Zammit Lonardelli 17 Jake Azzopardi 20 Ylyas Chouaref 7 Joseph Mbong 24 Brandon Paiber Eswatini 1 Nyawo Qiniso 13 Thulani Jingana 18 Simelane Mpendulo Sifiso 20 Dlamini Malangeni 3 Sambulo Simelane 21 Joseph Kibonge Cập nhật đội hình lúc 00:21 13/11/2026

Eswatini bước vào trận gặp Malta với yêu cầu rõ ràng: phải chặn đà sa sút. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này. Trong khi đó, Malta đang có chuỗi kết quả tích cực. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 13/11/2026.

Eswatini mang theo chuỗi kết quả đáng lo ngại

Phong độ của Eswatini là điểm đáng chú ý nhất trước trận này. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 4 trận, hòa 1 trận và không thắng trận nào. Đáng lưu ý, 3 trận mới nhất đều là các trận thua, nên áp lực phải có kết quả tốt hơn là điều khó tránh khỏi.

Chuỗi trận này cho thấy Eswatini đang gặp khó khăn trong việc tìm lại sự ổn định. Một trận hòa xen giữa chuỗi thua là tín hiệu duy nhất cho thấy đội từng giữ được điểm trong giai đoạn vừa qua. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của đội khách có lẽ là lấy lại sự chắc chắn và niềm tin, trước khi tính đến những kỳ vọng lớn hơn.

Malta đang có tâm lý thoải mái

Ở chiều ngược lại, Malta đang có phong độ rất tốt. Chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đây là chuỗi không thua đáng tin cậy, giúp đội có tâm lý thoải mái khi đón tiếp đối thủ đang sa sút.

Chuỗi kết quả này cũng phản ánh sự ổn định của Malta. Đội không chỉ thắng nhiều mà còn biết giữ điểm trong trận không thắng được. Đó là yếu tố quan trọng khi gặp đối thủ cần kết quả như Eswatini.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ khiến trận đấu có thể diễn ra theo hướng quen thuộc: Malta chủ động tìm kiếm cơ hội trên sân nhà, còn Eswatini ưu tiên sự chặt chẽ để không mắc sai lầm sớm. Với đội khách, việc không để thủng lưới ở giai đoạn đầu có thể giúp họ giữ được sự bình tĩnh, điều mà một đội đang thua liên tiếp rất cần.

Ngược lại, nếu Malta sớm có bàn thắng, Eswatini sẽ phải đối mặt với tình huống quen thuộc của chuỗi thua gần đây, đó là chạy theo tỷ số. Vì vậy, 15 đến 20 phút đầu trận có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn biến còn lại.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ nghiêng rõ về phía Malta: chủ nhà không thua trận nào trong 5 trận gần nhất, còn Eswatini không thắng trận nào. Tuy nhiên, một đội đang sa sút thường có động lực rất lớn để tự cứu mình. Eswatini sẽ cần sự tập trung cao độ để phá vỡ chuỗi kết quả tiêu cực, còn Malta phải giữ được sự nghiêm túc để duy trì mạch phong độ hiện tại.

Malta 5 trận gần nhất T H T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới Eswatini 5 trận gần nhất B B B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới