Malta 2-0 Liechtenstein: Malta giành chiến thắng Liechtenstein bước vào trận với phong độ chưa tốt khi nhận 2 thất bại liên tiếp, tạo cơ hội để Malta tiếp tục duy trì ưu thế đối đầu vào lúc 23h30 ngày 27/09.

Malta 2 - 0 Liechtenstein Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Malta tiếp đón Liechtenstein.

12' Hỏng phạt đền Phút 12': N. Hasler (Liechtenstein) sút hỏng phạt đền.

37' BÀN THẮNG! Malta (1-0) Phút 37': J. Grech (Malta) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Malta): A. Zammit vào sân thay B. Tuma.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): F. Luque-Notaro vào sân thay K. Kindle.

46' Thay người Phút 46' (Liechtenstein): E. Zund vào sân thay N. Hasler.

46' Thay người Phút 46' (Malta): P. Mbong vào sân thay K. Ewurum.

46' Thay người Phút 46' (Malta): C. Zammit Lonardelli vào sân thay J. C. Corbalan.

61' Thay người Phút 61' (Liechtenstein): F. Allgauer vào sân thay M. Goppel.

61' Thay người Phút 61' (Liechtenstein): A. Sele vào sân thay A. Lo Russo.

61' Thay người Phút 61' (Liechtenstein): S. Schlegel vào sân thay M. Buchel.

61' Thay người Phút 61' (Liechtenstein): A. Hasler vào sân thay L. Kranz.

63' BÀN THẮNG! Malta (2-0) Phút 63': A. Zammit (Malta) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

65' Thẻ vàng Phút 65': L. Meier (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

66' Thay người Phút 66' (Malta): K. Scicluna vào sân thay J. Borg.

66' Thay người Phút 66' (Malta): A. Magri Overand vào sân thay J. Mbong.

75' Thay người Phút 75' (Liechtenstein): N. Beck vào sân thay A. Netzer.

75' Thay người Phút 75' (Liechtenstein): B. Poitner vào sân thay L. Meier.

75' Thay người Phút 75' (Liechtenstein): J. Weissenhofer vào sân thay L. Traber.

76' Thay người Phút 76' (Malta): K. Cannavo vào sân thay B. Paiber.

76' Thay người Phút 76' (Malta): Z. Muscat vào sân thay G. Mentz.

76' Thay người Phút 76' (Malta): J. Sissons vào sân thay R. Al Tumi.

80' Thẻ vàng Phút 80': (Liechtenstein) nhận thẻ vàng.

84' Thay người Phút 84' (Malta): R. Camenzuli vào sân thay M. Beerman.

84' Thay người Phút 84' (Malta): M. Guillaumier vào sân thay J. Grech.

KT Kết thúc: Malta 2-0 Liechtenstein Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:26 28/09/2026

Đội hình chính thức Malta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Emilio De Leo Liechtenstein Sơ đồ 3-5-2 · HLV Konrad Fünfstück 16 Rashed Al-Tumi 21 Juan Carlos Corbalan 4 Gabriel Mentz 2 Jean Borg 15 Myles Beerman 10 Brandon Paiber 17 Jake Azzopardi 7 Joseph Mbong 9 Jake Grech 19 Keyon Ewurum 25 Basil Tuma 12 Justin Ospelt 14 Livio Meier 4 Lars Traber 23 Jens Hofer 18 Nicolas Hasler 15 Andrin Netzer 10 Marcel Büchel 17 Liam Kranz 3 Maximilian Göppel 11 Alessandro Lo Russo 13 Kenny Kindle Dự bị Malta 1 Henry Bonello 12 James Sissons 3 Ryan Camenzuli 18 Adam Overend 22 Zach Muscat 13 Kean Scicluna 5 Kurt Shaw 26 Kevin Cannavò 20 Ylyas Chouaref Liechtenstein 1 Benjamin Büchel 21 Lorenzo Lo Russo 2 Niklas Beck 6 Severin Schlegel 5 Jonas Weissenhofer 20 Alessio Hasler 16 Bruno Poitner 8 Aron Sele 19 Emanuel Zünd Cập nhật đội hình lúc 23:03 27/09/2026

Liechtenstein bước vào trận đấu lúc 23h30 ngày 27/09/2026 với phong độ chưa tốt và đang phải nỗ lực tìm kiếm giải pháp để chặn đứng chuỗi kết quả nghèo nàn. Chuyến làm khách trước đối thủ quen thuộc Malta được xem là thử thách không hề đơn giản trong bối cảnh tâm lý thi đấu của toàn đội đang chịu nhiều áp lực.

Liechtenstein đối diện chuỗi phong độ ảm đạm

Đội khách thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục khi phải nhận 2 thất bại liên tiếp trong các lần ra sân gần đây. Sự chệch choạc ở cả khâu phòng ngự lẫn khả năng tổ chức tấn công khiến đội bóng này liên tục đánh mất thế trận và chưa thể tìm ra lối thoát cho chuỗi trận toàn thua.

Để ngắt mạch kết quả bất lợi, Liechtenstein buộc phải cải thiện tính kỷ luật nơi hàng thủ và tăng cường sự tập trung trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Việc thi đấu trên sân khách càng đòi hỏi một đấu pháp thực dụng nhằm hạn chế tối đa sai số trước sức ép từ đối phương.

Lợi thế đối đầu ủng hộ Malta

Ở chiều ngược lại, Malta có sự chuẩn bị ổn định hơn dù phong độ chưa đạt mức hoàn hảo tuyệt đối. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này ghi nhận 1 chiến thắng cùng 1 trận thua, thể hiện khả năng phục hồi và phản ứng tích cực sau những thời điểm chệch nhịp.

Thành tích chạm trán trực tiếp cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Malta. Trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Malta đã giành 2 chiến thắng, không để hòa trận nào và Liechtenstein chưa thể có được thắng lợi. Điểm tựa lịch sử mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho đội chủ nhà trong màn tái đấu này.

Cục diện giằng co và điểm tựa từ sự kỷ luật

Với ưu thế tâm lý cùng thành tích đối đầu vượt trội, Malta nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ nhằm kiểm soát khu trung tuyến ngay từ đầu trận. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái giúp họ dễ dàng khai thác các khoảng trống mà đối thủ lộ ra.

Trong khi đó, Liechtenstein bắt buộc phải ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà để ngăn chặn đà thủng lưới sớm. Một thế trận chặt chẽ cùng tinh thần kiên cường là con đường duy nhất giúp đội khách nuôi hy vọng có điểm và tìm lại sự tự tin đã mất.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Malta · 2 thắng 0 hòa Liechtenstein · 0 thắng Malta 2 - 0 Liechtenstein MAL Malta 3 - 0 Liechtenstein MAL Malta - Liechtenstein Hòa

Malta 5 trận gần nhất T T B B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Liechtenstein 5 trận gần nhất B B B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 4 Thủng lưới