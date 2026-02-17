Đời sống Mâm cúng mùng 2 Tết 2026 gồm những gì? Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị đúng phong tục Tìm hiểu mâm cúng mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất. Chuyên gia hướng dẫn lễ vật cần có và các món đặc trưng miền Bắc, Trung, Nam.

Mâm cúng mùng 2 Tết Nguyên đán 2026: Quan trọng nhất vẫn là lòng thành

Mâm cúng mùng 2 Tết là một phần quan trọng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt, nằm trong chuỗi nghi lễ từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Tùy điều kiện mỗi gia đình, mâm cúng có thể đơn giản hoặc đầy đủ, nhưng đều hướng đến sự thành kính với tổ tiên.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải, mâm cúng ngày Tết chủ yếu là các phẩm vật đã chuẩn bị sẵn, có thể giống hoặc khác nhau giữa các ngày. Tuy nhiên, kinh nghiệm quan trọng là mâm cúng cần có cơm canh nóng, rượu và nước mới.

Theo tập quán, trên ban thờ ngày Tết thường đã bày sẵn vàng mã, bánh chưng, ngũ quả, hoa tươi và bánh kẹo. Vì vậy, trong những ngày đầu năm, gia chủ chỉ cần nấu cơm, canh, thay rượu, nước và thắp hương mời các vị thần và gia tiên.

Ngoài ra, mâm cúng mùng 2 và mùng 3 Tết có thể biến tấu để tạo cảm giác mới mẻ và thuận tiện cho con cháu thụ lộc.

Kinh nghiệm chuẩn bị mâm cúng mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 đúng truyền thống

Theo nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết, mâm cỗ mùng 2 Tết mỗi miền mang đặc trưng riêng, tùy theo sản vật địa phương.

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Bắc

Mâm cúng miền Bắc thường gồm các món đặc trưng như:

Xôi gấc

Bánh chưng

Dưa hành muối

Chả nem

Giò thủ

Gà luộc

Thịt đông

Trong đó, thịt đông là món ăn đặc trưng, phù hợp với thời tiết lạnh đầu năm.

Ngoài ra, tùy điều kiện, gia đình có thể thêm các món như rau xào thập cẩm, canh măng hoặc miến, miến xào mề gà, tôm luộc, chả.

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Trung

Mâm cúng miền Trung phản ánh rõ nét văn hóa vùng miền, gồm các món quen thuộc hằng ngày và một số món đặc biệt ngày Tết như:

Gà luộc, xôi, chè

Bánh tét hoặc bánh chưng

Các món hầm

Thịt luộc, tôm chua

Tôm thịt rim, bò kho, cá chiên

Nem chua, ram, gỏi

Thịt muối, thịt ngâm mắm

Mâm cúng mùng 2 Tết miền Nam

Mâm cúng miền Nam nổi bật với các món mang ý nghĩa cầu mong năm mới trọn vẹn như:

Thịt kho trứng

Canh khổ qua nhồi thịt

Trong đó, thịt kho trứng tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc, còn canh khổ qua mang ý nghĩa xua tan khó khăn, đón tài lộc.

Ngoài ra còn có: