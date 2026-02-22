Man City 2-1 Newcastle: Nico O'Reilly rực sáng tại 'pháo đài' Etihad Cú đúp của tài năng trẻ Nico O'Reilly cùng màn trình diễn xuất sắc của Donnarumma giúp Man City hạ gục Newcastle, qua đó áp sát ngôi đầu của Arsenal.

Manchester City tiếp tục khẳng định bản lĩnh tại sân nhà Etihad bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Newcastle United. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Pep Guardiola giành trọn 3 điểm mà còn phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch Premier League khi khoảng cách với Arsenal đã được thu hẹp đáng kể.

Nico O'Reilly: Bước ngoặt từ 'cánh chim lạ'

Lý do tiên quyết giúp Manchester City giành chiến thắng chính là màn trình diễn bùng nổ của tài năng trẻ Nico O'Reilly. Trong một hệ thống vốn đã đầy rẫy siêu sao, cầu thủ 20 tuổi bất ngờ sắm vai người hùng với cú đúp đẳng cấp chỉ trong vòng 13 phút của hiệp một. Phút 14, O'Reilly mở tỷ số bằng cú sút xa chân trái quyết đoán, trước khi nhân đôi cách biệt ở phút 27 bằng pha chọn vị trí đánh đầu dũng mãnh.

Nico O'Reilly tỏa sáng trong trận đấu với Newcastle United.

Với điểm số 8.7 từ giới chuyên môn, O'Reilly cho thấy sự thính nhạy bàn thắng kinh ngạc. Sự bùng nổ của anh đã hoàn toàn phá vỡ các toan tính phòng ngự của Newcastle, khiến đội khách rơi vào thế bị động ngay từ giai đoạn đầu trận đấu.

Vai trò 'chim mồi' của Erling Haaland

Dù không trực tiếp ghi tên lên bảng điện tử, Erling Haaland vẫn có một trận đấu đỉnh cao ở vai trò hỗ trợ. Tiền đạo người Na Uy cho thấy sức mạnh thể chất áp đảo khi là người thực hiện nhiều pha tranh chấp nhất trên sân (16 lần) và thắng đối đầu 11 lần. Chính sự càn lướt của Haaland đã thu hút sự chú ý của toàn bộ hàng thủ Newcastle, tạo ra những khoảng trống mênh mông cho các tiền vệ băng lên dứt điểm.

Đặc biệt, đường kiến tạo chuẩn xác của anh cho O'Reilly là minh chứng cho thấy ngôi sao mang áo số 9 đang hoàn thiện mình dưới bàn tay của Pep Guardiola. Haaland hiện không chỉ là một sát thủ trong vòng cấm mà còn trở thành một cầu thủ tấn công toàn diện, đóng góp tích cực vào lối chơi tập thể.

Hệ thống phòng ngự và sự xuất sắc của Donnarumma

Bên cạnh hàng công hiệu quả, sự chắc chắn nơi hậu phương là yếu tố quan trọng giúp Manchester City đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ 'Chích chòe' trong hiệp hai. Khi Newcastle vùng lên mạnh mẽ, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã chứng minh giá trị bằng những pha cứu thua xuất thần ở các phút 90+4 và 90+5, ngăn chặn Harvey Barnes và cả thủ môn Nick Pope (khi lên tham gia tấn công) ghi bàn gỡ hòa.

Ngoài ra, sự nhạy bén của Pep Guardiola khi rút Ruben Dias ra nghỉ ngay đầu hiệp hai để tránh thẻ đỏ và thay bằng Khusanov đã giúp hàng thủ 'The Citizens' duy trì được sự tập trung. Quyết định này giúp đội bóng áo xanh kiểm soát tốt tình hình cho đến những giây cuối cùng.

Thầy trò Pep Guardiola nắm nhiều lợi thế hơn Newcastle United.

Chiến thắng này cũng phản ánh ưu thế về thể lực của Man City khi đối thủ Newcastle vừa phải trải qua chuyến hành quân dài từ Azerbaijan tại Champions League. Với điểm tựa Etihad – nơi Man City đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Pep Guardiola một lần nữa khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vương.