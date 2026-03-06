Man City áp sát Elliot Anderson với giá 90 triệu bảng: Ba kịch bản tồi tệ cho Man Utd Thương vụ bom tấn mang tên Elliot Anderson đang nghiêng hẳn về phía Man City với lời đề nghị 90 triệu bảng, đẩy Man Utd vào thế bị động và đe dọa trực tiếp đến tham vọng phục hưng của tập đoàn INEOS.

Cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson đang có bước ngoặt lớn khi Manchester City chính thức nhảy vào cuộc với lời đề nghị khổng lồ trị giá 90 triệu bảng. Dù chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano từng xác nhận Manchester United khao khát sở hữu tiền vệ của Nottingham Forest, nhưng sức mạnh tài chính từ kình địch cùng thành phố đang đẩy đội chủ sân Old Trafford vào thế chân tường.

Anderson được MU và Man City săn đón.

Việc để mất mục tiêu số một vào tay đối thủ không chỉ là một thất bại trên bàn đàm phán, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc cho cấu trúc đội hình và chiến lược dài hạn của Quỷ đỏ. Dưới đây là ba vấn đề nghiêm trọng mà tập đoàn INEOS và bộ phận chuyển nhượng Man Utd phải đối mặt nếu thương vụ này thành hiện thực.

Sức mạnh vượt trội của Man City và đòn giáng vào vị thế

Ở tuổi 23, Elliot Anderson được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện, có thể trở thành trục xương sống của bất kỳ đội bóng lớn nào trong thập kỷ tới. Viễn cảnh Anderson sát cánh cùng Rodri tại Etihad sẽ tạo nên một cặp tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát và hủy diệt hoàn toàn mọi đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu MU thất thế trước người hàng xóm. Sau khi để mất Antoine Semenyo vào tay Man City hồi tháng 1, việc tiếp tục thất bại trong thương vụ Anderson sẽ là minh chứng cho sự chênh lệch về sức hút và khả năng quyết định giữa hai câu lạc bộ. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Quỷ đỏ trong mắt các ngôi sao hàng đầu thế giới.

MU đã xác định Anderson là ưu tiên.

Rơi vào cái bẫy ép giá trên thị trường chuyển nhượng

Khi mục tiêu hàng đầu tuột khỏi tầm tay, Manchester United buộc phải tìm kiếm các phương án thay thế trong tâm thế của một kẻ đang tuyệt vọng. Các câu lạc bộ khác hoàn toàn nắm bắt được tình cảnh này: Man Utd vừa cần người thay thế Casemiro đã luống tuổi, vừa phải khỏa lấp khoảng trống mà Anderson để lại.

Hệ quả tất yếu là Quỷ đỏ sẽ bị đối tác ép giá. Những con số trên trời sẽ được đưa ra cho bất kỳ cái tên nào lọt vào tầm ngắm tiếp theo, đẩy đội bóng vào những cuộc đàm phán tiêu tốn thời gian và ngân sách, hoặc tệ hơn là phải mua sắm hoảng loạn vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Sự bế tắc của các phương án dự phòng

Điều đáng lo ngại nhất đối với các cổ động viên MU lúc này là sự thiếu hụt các phương án "Kế hoạch B" khả thi. Qua phân tích kỹ thuật, các mục tiêu còn lại đều tồn tại những rào cản lớn:

Adam Wharton: Một tài năng triển vọng nhưng được đánh giá là không phù hợp để đá cặp cùng Kobbie Mainoo do sự tương đồng về phong cách thi đấu.

Một tài năng triển vọng nhưng được đánh giá là không phù hợp để đá cặp cùng Kobbie Mainoo do sự tương đồng về phong cách thi đấu. Sandro Tonali và Bruno Guimaraes: Hai tiền vệ đẳng cấp thế giới nhưng Newcastle United chắc chắn sẽ không chấp nhận bán trụ cột cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League.

Hai tiền vệ đẳng cấp thế giới nhưng Newcastle United chắc chắn sẽ không chấp nhận bán trụ cột cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League. Carlos Baleba: Tiềm năng của cầu thủ này là không thể phủ nhận, tuy nhiên mức định giá của Brighton lại quá cao so với những gì anh thể hiện trong mùa giải 2024/25.

Áp lực hiện tại đang đè nặng lên đội ngũ tuyển trạch của INEOS. Họ cần tìm ra một mảnh ghép hoàn hảo, vừa đủ kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, vừa đảm bảo tính kế thừa cho tương lai để tránh một mùa giải trắng tay trong công cuộc cải tổ tuyến giữa.