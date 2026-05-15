Man City bám đuổi Arsenal: Khi quyền tự quyết nằm ngoài tầm tay Pep Guardiola Dù đánh bại Crystal Palace 3-0, Manchester City vẫn đối mặt với áp lực nghẹt thở từ Arsenal khi không còn quyền tự quyết và phải chia sức cho trận chung kết FA Cup.

Sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, Manchester City đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm và duy trì ưu thế về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, bầu không khí tại sân Etihad không còn sự bùng nổ thường thấy, thay vào đó là một thực tế nghiệt ngã: đoàn quân của Pep Guardiola đang đánh mất quyền tự định đoạt số phận trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu trái ngược giữa hai đối thủ trực tiếp

Sự khác biệt lớn nhất trong giai đoạn hạ màn nằm ở các đối thủ còn lại. Trong khi Manchester City phải đối mặt với những thử thách tiềm tàng như Bournemouth và Aston Villa, Arsenal lại đang nhận được sự ủng hộ lớn từ lịch trình. Pháo thủ chỉ phải tiếp đón một Burnley đã chính thức xuống hạng, trước khi đối đầu với Crystal Palace – đội bóng nhiều khả năng sẽ giữ chân trụ cột cho trận chung kết UEFA Conference League diễn ra ngay sau đó.

Pep Guardiola không giấu nổi sự thận trọng khi nói về cục diện hiện tại. Ông khẳng định: "Nếu chúng tôi thua ngày hôm nay, mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng tôi phải thắng để giữ hy vọng, nhưng hãy nhìn các đối thủ phía trước, họ không hề dễ dàng". Sự thực dụng của chiến lược gia người Tây Ban Nha cho thấy ông hiểu rõ những rủi ro đang bủa vây.

Tâm trí chia đôi cho trận chung kết FA Cup

Một yếu tố quan trọng đang ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình của Man City là trận chung kết FA Cup gặp Chelsea vào cuối tuần này. Việc Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki phải ngồi dự bị trong trận gặp Palace là minh chứng rõ nét cho việc Pep đang phải tính toán phân bổ sức lực. Đáng lưu ý, Chelsea có trọn một tuần nghỉ ngơi, trong khi Man City phải liên tục di chuyển và đối mặt với sự mệt mỏi về thể chất.

Sự phân tâm này vô tình tạo ra lỗ hổng trong giai đoạn nước rút của Ngoại hạng Anh. Khi tâm trí bị chia sẻ giữa hai đấu trường lớn, khả năng duy trì sự tập trung tuyệt đối cho mỗi trận đấu còn lại là một bài toán khó giải cho Ban huấn luyện The Citizens.

Thực tế nghiệt ngã từ khán đài

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất tại Etihad không đến từ một bàn thắng, mà từ những tiếng hát của cổ động viên Crystal Palace ở phút 60. Khẩu hiệu "Lại về nhì" vang lên như một sự mỉa mai dành cho đội bóng từng thống trị giải đấu. Điều đáng nói, đây từng là câu hát mà chính người hâm mộ Man City dùng để chế giễu sự hụt hơi của Arsenal trong những mùa giải trước.

Dù các cử chỉ tri ân người hâm mộ sau trận đấu của Pep Guardiola vẫn rất ấm áp, nỗi ám ảnh về việc đánh mất ngôi vương đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Man City vẫn chiến đấu với tinh thần của một nhà vô địch, nhưng trong bóng đá, khi vận mệnh không còn nằm trong tay, mọi nỗ lực đều có thể trở thành vô nghĩa nếu đối phương không mắc sai lầm.