Man City chặn đường đến Barcelona của Vitor Reis: Kế hoạch lớn cho trung vệ 20 tuổi Đội chủ sân Etihad dập tắt mọi suy đoán về tương lai của Vitor Reis, khẳng định trung vệ trẻ người Brazil là một phần quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Manchester City đã chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng hậu vệ trẻ Vitor Reis sẽ chuyển đến đầu quân cho Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo nguồn tin từ BBC, giới thượng tầng tại Etihad khẳng định các liên kết giữa cầu thủ 20 tuổi và gã khổng lồ xứ Catalan chỉ dừng lại ở mức "suy đoán thuần túy".

Man City không hề định bán Vitor Reis.

Sự trưởng thành trong hệ sinh thái City Football Group

Vitor Reis vừa khép lại chiến dịch 2025-2026 đầy cảm xúc tại La Liga dưới màu áo Girona – câu lạc bộ thuộc hệ thống City Football Group. Dù đội bóng Tây Ban Nha phải nếm trải kịch bản cay đắng khi xuống hạng vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải, màn trình diễn cá nhân của trung vệ người Brazil vẫn là một điểm sáng rực rỡ.

Tại Girona, Reis không chỉ tích lũy kinh nghiệm trận mạc mà còn vươn mình trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất đội hình. Sự thăng tiến vượt bậc và khả năng thích nghi tốt tại môi trường bóng đá Tây Ban Nha đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn, khiến Barcelona không ngần ngại đặt tài năng trẻ này vào tầm ngắm chuyển nhượng.

Cơ hội vàng tại tour du đấu châu Á

Thay vì để "viên ngọc thô" của mình ra đi, Manchester City đã vạch sẵn một lộ trình phát triển rõ ràng. Ngay sau khi kết thúc thời hạn cho mượn tại Tây Ban Nha, Reis sẽ quay trở lại Anh để hội quân và tham gia vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới cùng các đồng đội.

Đáng chú ý, trung vệ này dự kiến sẽ góp mặt trong danh sách chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á vào cuối tháng 7 tới. Trong bối cảnh nhiều trụ cột hàng phòng ngự vẫn đang vắng mặt do tham dự World Cup, đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để Reis trực tiếp ghi điểm với ban huấn luyện nhằm tìm kiếm một suất trong đội một.

Động thái cứng rắn từ phía Man City cho thấy họ đánh giá rất cao tiềm năng dài hạn của Reis. Việc giữ chân cầu thủ này không chỉ nhằm củng cố chiều sâu đội hình mà còn là lời khẳng định về giá trị của các tài năng trẻ được đào tạo và luân chuyển xuyên suốt hệ thống câu lạc bộ toàn cầu của họ.