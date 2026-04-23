Man City chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh: Vì sao siêu máy tính vẫn chọn Arsenal vô địch? Dù đoàn quân của Pep Guardiola vừa vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley, dữ liệu từ Opta cho thấy Arsenal vẫn sở hữu 66,38% cơ hội đăng quang.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Manchester City chính thức vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Trong trận đấu tại Turf Moor, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã đánh bại Burnley với tỷ số 1-0, qua đó kéo dài chuỗi năm trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Thế trận cân bằng tuyệt đối giữa hai thế lực

Chiến thắng này giúp Man City xóa tan khoảng cách 9 điểm mà Arsenal từng thiết lập trước đó. Hiện tại, cả hai đội bóng đều đang sở hữu 70 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng là +37. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ khi ghi được 66 bàn thắng, nhỉnh hơn 3 bàn so với đối thủ trực tiếp từ London.

Sự trỗi dậy của Man City được đánh giá là một kỳ tích, bởi chỉ cách đây bốn tháng, nhiều người đã nghi ngờ về khả năng bảo vệ ngôi vương của họ khi khoảng cách điểm số bị nới rộng đáng kể.

Nghịch lý từ siêu máy tính Opta

Mặc dù Man City đang nắm lợi thế về mặt điểm số và tâm lý, siêu máy tính của Opta lại đưa ra dự đoán đầy bất ngờ. Theo phân tích chuyên sâu, Arsenal mới là đội bóng nắm giữ cơ hội lớn hơn để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 22 năm. Cụ thể, "Pháo thủ" được trao 66,38% tỷ lệ vô địch, trong khi Man City chỉ dừng lại ở con số 33,62%.

Lý giải cho sự chênh lệch này, các chuyên gia phân tích dữ liệu chỉ ra rằng lịch thi đấu của Man City trong giai đoạn cuối mùa giải nặng nề hơn đáng kể. Dự kiến, Arsenal sẽ cán đích với khoảng 81 điểm, hơn Man City khoảng 2 điểm. Khoảng cách mong manh 1,58 điểm cho thấy bất kỳ sơ sẩy nào trong các vòng đấu tới cũng sẽ định đoạt cục diện cả mùa giải.

Cục diện nhóm dự Cúp Châu Âu và cuộc chiến trụ hạng

Bên cạnh cuộc đua vô địch, siêu máy tính cũng phác họa rõ nét bức tranh ở các khu vực khác trên bảng xếp hạng:

Champions League: Aston Villa và Manchester United gần như đã cầm chắc tấm vé khi sở hữu tỷ lệ dự báo trên 98%. Liverpool là cái tên cuối cùng được dự đoán sẽ góp mặt tại đấu trường danh giá này ở vị trí thứ năm.

Brighton và Bournemouth là hai ứng viên sáng giá nhất cho các suất tham dự còn lại.

Nỗi thất vọng Chelsea: Đội bóng thành London được dự báo sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ chín sau chuỗi năm trận thua liên tiếp, chính thức vắng bóng tại sân chơi châu lục mùa tới.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, kịch tính đang lên cao khi Tottenham đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977. Với việc chưa giành được chiến thắng nào trong năm 2026, đội bóng này có tới 56,93% khả năng phải xuống chơi tại Championship, trong khi Burnley và Wolves đã chính thức nhận vé rớt hạng.