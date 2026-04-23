Man City chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Haaland nổ súng tiễn Burnley xuống hạng Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley giúp đoàn quân của Pep Guardiola đánh chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, đồng thời chính thức khiến đối thủ phải xuống chơi tại Championship.

Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley tại vòng đấu vừa qua không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch. Manchester City đã chính thức đòi lại vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal, tạo nên lợi thế tâm lý cực lớn trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thầy trò Guardiola chính thức lên ngôi đầu BXH.

Cuộc lật đổ ngoạn mục trên đỉnh bảng xếp hạng

Lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái, đoàn quân của Pep Guardiola mới thực sự tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh bảng xếp hạng. Dù có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng bại với Arsenal, The Citizens đã vượt lên nhờ ưu thế về tổng số bàn thắng ghi được. Đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi họ luôn biết cách tỏa sáng đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Erling Haaland và cái duyên đặc biệt tại Turf Moor

Pha lập công ngay từ phút thứ 5 của Erling Haaland một lần nữa khẳng định vị thế "sát thủ" hàng đầu thế giới. Đây là bàn thắng thứ 24 của tiền đạo người Na Uy tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng chú ý, Burnley dường như là con mồi ưa thích của Haaland khi anh đã bỏ túi 8 bàn thắng sau 5 lần chạm trán đội bóng này. Sự điềm tĩnh trong pha đối mặt với thủ môn Dubravka đã giúp Man City sớm giải tỏa áp lực và làm chủ cuộc chơi.

Giải pháp nhân sự khi thiếu vắng "mỏ neo" Rodri

Trong bối cảnh Rodri vắng mặt do chấn thương háng, Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi tin dùng tài năng trẻ Nico O’Reilly nơi tuyến giữa. Kết hợp cùng đội trưởng Bernardo Silva, hệ thống của Man City vẫn vận hành trơn tru với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66%. Dù O’Reilly vẫn còn những khoảnh khắc non nớt, điển hình là pha bỏ lỡ cơ hội ở phút 90, nhưng khả năng điều tiết nhịp độ của Silva đã giúp đội khách duy trì sự áp đặt cần thiết.

Man City bỏ lỡ không ít cơ hội.

Sự áp đảo qua các chỉ số thống kê kỳ lạ

Dù tỷ số chỉ là 1-0, các con số thống kê chuyên sâu cho thấy một thế trận hoàn toàn vượt trội của Man City. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách lên tới 3.15, trong khi Burnley chỉ vỏn vẹn 0.59. Việc bóng hai lần tìm đến cột dọc và xà ngang cùng sự xuất sắc của thủ thành Dubravka là lý do duy nhất khiến đội bóng thành Manchester không có được một chiến thắng hủy diệt.

Làn gió mới từ Rayan Cherki và Jeremy Doku

Sự tiến hóa trong lối chơi của Man City mùa này nằm ở khả năng đột biến của các "máy chạy". Jeremy Doku là người kiến tạo cho Haaland mở tỷ số, trong khi Rayan Cherki liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Những nhân tố này giúp lối chơi của Man City trở nên trực diện và nguy hiểm hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào các bài đập nhả trung lộ truyền thống.

Lời chia tay cay đắng của Burnley

Thất bại này chính là "nhát dao" cuối cùng chấm dứt hy vọng trụ hạng của Burnley. Đội bóng của Scott Parker đã chính thức phải xuống chơi tại Championship sớm 4 vòng đấu. Đây là kết cục buồn cho đội chủ sân Turf Moor, nhất là khi họ phải đối đầu với một Man City quá hùng mạnh – đội bóng đã thắng họ 14 trận liên tiếp với tổng tỷ số áp đảo 52-3.