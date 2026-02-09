Man City chiêu mộ 3 ngôi sao giữ chân Pep, MU săn đón Eder Militao giá 40 triệu euro Manchester City nỗ lực thuyết phục Pep Guardiola gia hạn bằng kế hoạch mua sắm rầm rộ, trong khi MU sẵn sàng chi 40 triệu euro để sở hữu trung vệ Eder Militao từ Real Madrid.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn về thành Manchester, nơi cả Manchester City và Manchester United đều đang ráo riết thực hiện các kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải tới với những mục tiêu chiến lược khác nhau.

Manchester United và kế hoạch gia cố hàng phòng ngự

Ban lãnh đạo Manchester United đã xác định việc củng cố vị trí trung vệ là ưu tiên hàng đầu. Theo nguồn tin từ Fichajes, đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu euro (tương đương 34,8 triệu bảng) tới Real Madrid để hỏi mua Eder Militao. Trung vệ người Brazil với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn tại Champions League được xem là mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết bài toán thiếu ổn định nơi hàng thủ của Quỷ đỏ.

Eder Militao trong tầm ngắm Quỷ đỏ.

Bên cạnh đó, bất chấp những tuyên bố phủ nhận từ phía Chelsea, tập đoàn INEOS - chủ sở hữu mới của Manchester United - vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Cole Palmer. Dù HLV Liam Rosenior từng cho rằng thương vụ này là "không thực tế", Quỷ đỏ được cho là vẫn đang ấp ủ một kế hoạch gây sốc để đưa tài năng trẻ này về Old Trafford vào mùa hè tới.

Man City dùng 'bom tấn' để thuyết phục Pep Guardiola

Tại Etihad, tương lai của Pep Guardiola vẫn là dấu hỏi lớn khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào năm 2027. Để dập tắt những đồn đoán và tạo ra một môi trường cạnh tranh mới, Manchester City đang chuẩn bị kích hoạt 3 thương vụ quan trọng. Các mục tiêu bao gồm tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest), hậu vệ phải Michael Kayode (Brentford) và tài năng trẻ Givairo Read (Feyenoord).

Pep vẫn hay than vãn về chi tiêu chuyển nhượng của Man City.

Đáng chú ý, thương vụ Elliot Anderson đang tạo ra một cuộc đua khốc liệt. Theo Football Insider, cả Manchester City, Newcastle United và Manchester United đều đang theo sát tiền vệ này. Newcastle đặc biệt muốn đưa Anderson trở lại sân St James' Park trong trường hợp Sandro Tonali rời đi vào mùa hè.

Cuộc đua giành Christian Pulisic và biến động tại Real Madrid

Không chỉ các đội bóng thành Manchester, Arsenal và Tottenham Hotspur cũng đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Christian Pulisic. Cầu thủ chạy cánh người Mỹ có thể sẽ rời AC Milan vào cuối mùa giải khi đội bóng Italy thực hiện kế hoạch tái cơ cấu. Mức giá để sở hữu Pulisic được dự báo rơi vào khoảng 55 triệu euro (47,8 triệu bảng).

Kế hoạch gây bất ngờ của Jurgen Klopp

Thông tin chấn động từ Defensa Central cho biết Jurgen Klopp đã đưa ra danh sách yêu sách gồm 4 tân binh nếu Real Madrid muốn ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Danh sách này bao gồm hai trung vệ, hai tiền vệ và yêu cầu giữ lại tài năng trẻ Endrick. Trong khi đó, Real Madrid cũng đang cân nhắc bán Brahim Diaz với giá 40 triệu euro, với Bournemouth là đội bóng đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt.

Các cập nhật quan trọng khác

Real Madrid gần như đã vỡ mộng chiêu mộ trung vệ này khi anh đang hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Julian Alvarez: Khả năng tiền đạo người Argentina rời Atletico Madrid ngày càng cao khi Barcelona, Chelsea và Arsenal đều đang theo dõi sát sao.

Khả năng tiền đạo người Argentina rời Atletico Madrid ngày càng cao khi Barcelona, Chelsea và Arsenal đều đang theo dõi sát sao. Emmanuel Mbemba: Barcelona đang nhắm tới "viên ngọc thô" của lò đào tạo PSG để xây dựng đội hình cho tương lai.

Thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các CLB bắt đầu định hình nhân sự cho chiến dịch 2025/2026. Với sự tham gia của các ông lớn và những mức giá khổng lồ, mùa hè tới hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thương vụ thay đổi cục diện bóng đá châu Âu.