Man City đại chiến MU vì Elliot Anderson, Chelsea giữ chân Cole Palmer bằng mọi giá Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 nóng lên với cuộc đua giành chữ ký Elliot Anderson giữa hai ông lớn thành Manchester và tuyên bố đanh thép của Chelsea về tương lai Cole Palmer.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về thành Manchester khi cả Manchester City và Manchester United đều đang nỗ lực gia cố đội hình bằng những tài năng trẻ sáng giá, trong khi Chelsea và Liverpool phải đối mặt với những áp lực giữ chân trụ cột trước sự chèo kéo từ các đối thủ lớn.

Cuộc đại chiến thành Manchester vì Elliot Anderson

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa hai đối thủ truyền kiếp: Manchester City và Manchester United. Đích nhắm chung của cả hai nửa xanh - đỏ chính là tiền vệ trẻ đầy tài năng Elliot Anderson, người đang thuộc biên chế câu lạc bộ Nottingham Forest.

Ở tuổi 23, tiền vệ người Anh đã có những màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, thuyết phục hoàn toàn ban tuyển trạch của cả hai đội bóng thành Manchester. Các báo cáo uy tín xác nhận cả Man City lẫn Man Utd đều đã đưa Anderson vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa trong kế hoạch dài hạn.

Elliot Anderson nằm trong tầm ngắm Man United đã lâu.

Chelsea giữ chân Cole Palmer bất chấp áp lực tài chính

Bất chấp bức tranh tài chính có phần ảm đạm, Chelsea vừa đưa ra thông điệp mạnh mẽ về chiến lược nhân sự của đội bóng. Câu lạc bộ phía Tây London vừa báo cáo khoản lỗ trước thuế lên tới 355 triệu bảng Anh cho mùa giải 2024-25, một con số gây áp lực lớn lên quy tắc công bằng tài chính.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo The Blues khẳng định chắc nịch rằng ngôi sao số một Cole Palmer sẽ tuyệt đối không bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Chelsea coi tiền đạo người Anh là hạt nhân trong dự án tương lai và sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị, ngay cả khi điều đó giúp họ cân bằng ngân sách nhanh chóng hơn.

Chelsea quyết tâm giữ chân Cole Palmer.

Biến động nhân sự tại Liverpool và Atletico Madrid

Tại Anfield, tương lai của tiền vệ Curtis Jones đang thu hút sự chú ý khi Inter Milan liên tục theo dõi sát sao. Jones chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của hợp đồng và nếu Liverpool không sớm đạt được thỏa thuận gia hạn, đại diện Serie A sẵn sàng tung đòn quyết định trong mùa hè 2026.

Ở vị trí khung gỗ, Liverpool cũng vừa dập tắt hy vọng của Juventus khi tuyên bố Alisson Becker không phải để bán. Thủ thành người Brazil vẫn được xem là chốt chặn không thể thay thế dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gã khổng lồ nước Ý.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone thừa nhận sự bất định về tương lai của Antoine Griezmann. Ở tuổi 34, ngôi sao người Pháp đang đứng trước khả năng chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Orlando City. Ngược lại, Giám đốc thể thao Deco của Barcelona đã chính thức bác bỏ tin đồn đàm phán mua Julian Alvarez từ Atletico Madrid, khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào giữa hai bên.

Những mục tiêu tiềm năng khác tại Ngoại hạng Anh

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý khác:

James Trafford: Thủ môn 23 tuổi thuộc biên chế Man City đang được Aston Villa săn đón gắt gao. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Unai Emery sẽ phải cạnh tranh với Leeds United, Newcastle, Tottenham và West Ham.

Thủ môn 23 tuổi thuộc biên chế Man City đang được Aston Villa săn đón gắt gao. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Unai Emery sẽ phải cạnh tranh với Leeds United, Newcastle, Tottenham và West Ham. Harry Maguire: HLV tạm quyền Michael Carrick đã úp mở về khả năng gia hạn hợp đồng với trung vệ 32 tuổi này thay vì để anh rời Old Trafford theo dạng tự do vào mùa hè.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã úp mở về khả năng gia hạn hợp đồng với trung vệ 32 tuổi này thay vì để anh rời Old Trafford theo dạng tự do vào mùa hè. Tino Livramento: Hậu vệ cánh của Newcastle đang để ngỏ khả năng rời đội bóng để gia nhập một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong đó Manchester City được xem là bến đỗ tiềm năng.

Hậu vệ cánh của Newcastle đang để ngỏ khả năng rời đội bóng để gia nhập một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong đó Manchester City được xem là bến đỗ tiềm năng. Kellen Fisher: Tài năng 21 tuổi của Norwich City đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh, dẫn đầu là Everton.

Những diễn biến này cho thấy một kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động và có thể làm thay đổi đáng kể bản đồ sức mạnh của các đội bóng hàng đầu trong mùa giải tới.