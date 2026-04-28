Man City đàm phán đổi lịch Ngoại hạng Anh nhằm chiếm ưu thế trước Arsenal Manchester City đang thương thảo với Ban tổ chức Ngoại hạng Anh để sắp xếp lại lịch thi đấu các trận bù, mục tiêu nhằm tối ưu hóa thời gian hồi phục cho cuộc đua vô địch.

Manchester City đang tiến hành các cuộc đàm phán chiến lược với Ban tổ chức Ngoại hạng Anh để điều chỉnh lịch thi đấu các trận bù then chốt. Động thái này nhằm mục tiêu tối thượng là tối ưu hóa thời gian hồi phục cho các cầu thủ, qua đó tạo ra lợi thế trực tiếp trong cuộc đua giành ngôi vương đầy kịch tính với đối thủ Arsenal ở giai đoạn cuối mùa giải 2025/26.

Toán tính chiến thuật của Pep Guardiola

Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn hai cuộc đối đầu chưa được ấn định ngày chính xác với AFC Bournemouth và Crystal Palace. Đáng chú ý, các trận đấu này dự kiến diễn ra ngay sát thời điểm trận chung kết FA Cup gặp Chelsea. Để giảm tải áp lực cho đội hình, Man City đang tích cực thúc đẩy việc thay đổi thứ tự các trận đấu này.

Lý do đằng sau yêu cầu của Man City mang tính chiến lược về mặt thể lực: việc hoán đổi lịch thi đấu sẽ giúp đội chủ sân Etihad thi đấu 3 trận trong vòng 8 ngày thay vì 7 ngày. Trong bóng đá đỉnh cao, thêm 24 giờ hồi phục có thể là yếu tố then chốt giúp các ngôi sao duy trì phong độ và hạn chế rủi ro chấn thương trong giai đoạn nước rút căng thẳng.

Rào cản từ quy định của UEFA

Tuy nhiên, đề nghị của Manchester City đang vấp phải nhiều rào cản phức tạp. Một trong những trở ngại lớn nhất đến từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với quy định ưu tiên tránh để các trận đấu quốc nội diễn ra trùng thời điểm với trận chung kết Europa League. Thêm vào đó, lịch thi đấu của chính Crystal Palace tại đấu trường châu Âu cũng khiến việc sắp xếp lại trở thành bài toán hóc búa cho Ban tổ chức.

Nếu không có sự thay đổi nào được thực hiện, Man City sẽ phải đối mặt với mật độ thi đấu khắc nghiệt: Thứ Tư – Thứ Bảy – Thứ Ba (theo giờ địa phương) ngay trước thềm vòng đấu cuối cùng. Đây được coi là thử thách cực hạn đối với chiều sâu đội hình và bản lĩnh của các học trò Pep Guardiola.

Tác động đến cuộc đua vô địch

Trong bối cảnh Arsenal đang bám đuổi quyết liệt, ngay cả một lợi thế nhỏ về lịch trình cũng có thể định đoạt cục diện cả mùa giải. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể trạng sẽ giúp Manchester City duy trì sự sắc bén để cạnh tranh sòng phẳng trên cả hai đấu trường lớn. Cuộc chiến giành ngôi vị số một giờ đây không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn căng thẳng ngay trong những cuộc thương thảo về lịch thi đấu.