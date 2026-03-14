Man City đặt kỳ vọng vào Rayan Cherki để khuất phục West Ham tại London Sau thất bại tại Champions League, Pep Guardiola cần điều chỉnh nhân sự, đưa Rayan Cherki vào đội hình chính để duy trì hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh trước sức ép từ Arsenal.

Trận đấu với West Ham tại sân London là thử thách bắt buộc Manchester City phải vượt qua để duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh Arsenal đang tạo ra sức ép nghẹt thở trên bảng xếp hạng. Sau thất bại 0-3 trước Real Madrid, thầy trò Pep Guardiola không còn đường lui trong cuộc đua quốc nội.

Sự thay đổi mang tên Rayan Cherki

Nhiệm vụ hàng đầu của Pep Guardiola là đưa đội bóng quay trở lại hệ thống chiến thuật quen thuộc. Giới chuyên môn nhận định Rayan Cherki cần được ưu tiên đá chính thay cho Savinho. Với vai trò nhạc trưởng tự do, khả năng sáng tạo và nhãn quan nhạy bén của tiền vệ này được kỳ vọng là chìa khóa mở ra khối phòng ngự lùi sâu của West Ham dưới thời Nuno Espirito Santo.

Bên cạnh đó, Man City cần sự ổn định từ bộ khung đã giúp họ duy trì chuỗi 11 trận bất bại trước đó. Cặp hậu vệ biên Matheus Nunes và Rayan Ait-Nouri được dự báo sẽ đá chính để đảm bảo sự cân bằng. Tại khu vực trung tuyến, sự kết hợp giữa Rodri, Bernardo Silva và Nico O’Reilly sẽ giúp đội khách kiểm soát bóng tuyệt đối, đồng thời ngăn chặn các pha phản công nhanh của đối thủ.

Lợi thế lịch sử tại London Stadium

Dù West Ham đang có dấu hiệu hồi sinh với 4 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, nhưng lịch sử đối đầu lại nghiêng hoàn toàn về phía nửa xanh thành Manchester. Kể từ khi West Ham chuyển về sân London vào năm 2016, Man City chưa từng thất bại tại đây. Thống kê cho thấy họ đã giành 7 chiến thắng và ghi tới 28 bàn thắng sau 9 trận Ngoại hạng Anh tại sân vận động này.

Tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn vào Erling Haaland, người đang chịu áp lực lớn về phong độ. Tuy nhiên, chuyên gia Chris Sutton tin rằng bản lĩnh của tiền đạo người Na Uy sẽ lên tiếng đúng lúc. Sutton dự đoán một chiến thắng 2-1 cho Man City, nhấn mạnh rằng bản lĩnh của một đội bóng lớn sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thống kê đáng chú ý

Thông số Chi tiết Thành tích tại sân London Man City bất bại từ năm 2016 Số bàn thắng tại sân khách 28 bàn sau 9 trận gần nhất Phong độ West Ham 4 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà

Để hiện thực hóa mục tiêu 3 điểm, các ngôi sao như Jeremy Doku hay Antoine Semenyo cũng cần tìm lại sự sắc bén. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là bài kiểm tra tâm lý quan trọng cho Manchester City trước một tuần thi đấu mang tính định đoạt cả mùa giải.