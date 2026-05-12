Man City đấu Crystal Palace: Áp lực phải thắng tại Etihad để bám đuổi Arsenal Với khoảng cách 5 điểm so với ngôi đầu của Arsenal, thầy trò Pep Guardiola buộc phải giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu Crystal Palace tại trận đá bù vòng 31.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất khi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả mùa giải. Sau chiến thắng kịch tính của Arsenal trước West Ham, khoảng cách giữa đội đầu bảng và Manchester City đã bị nới rộng lên thành 5 điểm. Trận đấu bù với Crystal Palace tại sân vận động Etihad lúc 02h00 ngày 14/5 trở thành bài kiểm tra bản lĩnh bắt buộc cho thầy trò Pep Guardiola.

Pháo đài Etihad đối đầu sự lỳ lợm của Palace

Manchester City vừa xốc lại tinh thần bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brentford, xóa đi nỗi thất vọng từ trận hòa 3-3 trước Everton. Tại thánh địa Etihad, The Citizens duy trì một sức mạnh khủng khiếp khi chưa để thua bất kỳ trận đấu nào trên sân nhà tại giải quốc nội tính từ cuối tháng 8 năm ngoái, ghi ít nhất 2 bàn trong 14 trên 16 trận gần nhất.

Ngược lại, Crystal Palace đang trải qua những ngày tháng lịch sử khi góp mặt tại chung kết Conference League. Dù chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Oliver Glasner luôn cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc trên sân khách. Đáng chú ý, Palace tích lũy được 23 điểm khi thi đấu xa nhà mùa này, cao hơn cả thành tích tại Selhurst Park.

Lịch sử đối đầu và biến động lực lượng

Thống kê ủng hộ Man City khi họ thắng 14 và chỉ thua 2 trong 21 lần đụng độ gần nhất với Palace tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Etihad lại là nơi chứng kiến nhiều bất ngờ từ đội bóng phía Nam London. Palace đã ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trên 7 lần viếng thăm sân đấu này gần nhất. Đặc biệt, vết sẹo từ thất bại trong trận chung kết FA Cup 2025 trước chính Palace tại Wembley vẫn còn nhức nhối với các cổ động viên Manchester.

Về nhân sự, Man City đón chào sự trở lại của Ruben Dias, giúp củng cố hàng thủ trong bối cảnh Abdukodir Khusanov bỏ ngỏ khả năng ra sân. Khả năng thi đấu của Rodri và Josko Gvardiol vẫn là dấu hỏi lớn. Bên kia chiến tuyến, Palace thiếu vắng Eddie Nketiah và Borna Sosa, nhưng tiền đạo Evann Guessand đã trở lại tập luyện. Niềm hy vọng của đội khách đặt vào Ismaila Sarr, người đã cán mốc 20 bàn thắng mùa này.

Erling Haaland: Chìa khóa hóa giải hàng thủ Palace

Erling Haaland vẫn là cái tên định đoạt số phận trận đấu. Tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 26 bàn và đặc biệt có duyên với mành lưới Palace khi ghi 8 bàn chỉ sau 5 lần đối đầu. Sức càn lướt của Haaland sẽ là bài toán cực khó cho hàng thủ đội khách.

Trong khi đó, Daniel Munoz bên phía Palace là nhân tố cần đặc biệt lưu tâm. Hậu vệ này không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn lợi hại khi dâng cao tấn công. Chính Munoz là người đã kiến tạo bàn thắng quyết định hạ gục Man City tại chung kết FA Cup, và toàn bộ 5 bàn thắng của anh mùa này đều được thực hiện trên sân khách.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Pep Guardiola dự kiến duy trì sơ đồ 4-2-3-1 thiên về kiểm soát. Với việc Rodri có thể vắng mặt, gánh nặng luân chuyển bóng dồn lên vai Bernardo Silva. Man City sẽ tập trung khoét sâu vào hành lang biên bằng tốc độ của Jeremy Doku nhằm kéo giãn khối đội hình lùi sâu của Palace.

HLV Oliver Glasner sẽ vận hành sơ đồ 3-4-2-1, chủ động chơi với khối đội hình trung bình thấp và chờ đợi thời cơ phản công dựa trên sải chân dài của Jean Philippe-Mateta. Điểm nóng nhất sẽ nằm ở khu vực giữa sân, nơi Adam Wharton đối đầu trực tiếp với sự tinh quái của Bernardo Silva.

Dù Crystal Palace cực kỳ khó chịu tại Etihad, bản lĩnh của The Citizens trong chặng đua nước rút thường tạo nên sự khác biệt. Sự thăng hoa của Haaland có thể giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm trong một trận cầu kịch tính.

Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta

Dự đoán tỷ số: Man City 3-2 Crystal Palace