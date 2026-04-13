Man City đè bẹp Chelsea 3-0: Marc Guehi rực sáng, Rayan Cherki bùng nổ tại Stamford Bridge Manchester City khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Chelsea 3-0. Marc Guehi và Rayan Cherki là những nhân tố then chốt giúp đoàn quân Pep Guardiola giành trọn 3 điểm thuyết phục.

Manchester City vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ cạnh tranh bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Trong một ngày mà hệ thống của Pep Guardiola vận hành trơn tru, sự tỏa sáng của những nhân tố mới cùng sự vững chãi từ hàng phòng ngự đã hoàn toàn dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Hàng thủ kiên cố và dấu ấn của Marc Guehi

Tâm điểm của sự chú ý tại Stamford Bridge chính là Marc Guehi. Đối đầu với đội bóng cũ, trung vệ này không chỉ thể hiện sự điềm tĩnh trong phòng ngự mà còn trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số bằng một pha dứt điểm đầy tinh tế. Sự chắc chắn của Guehi kết hợp cùng phản xạ xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma đã giúp Man City giữ sạch lưới trước những áp lực đầu trận từ Chelsea.

Marc Guehi (8.5): Màn trình diễn không thể chê trước đội bóng cũ, ghi bàn nâng tỷ số bằng pha dứt điểm đầy tinh tế và điềm tĩnh.

Bên cạnh đó, thủ thành Gianluigi Donnarumma xứng đáng nhận được những lời ngợi khen khi ngăn chặn thành công cú dứt điểm của Cucurella ở cự ly gần. Sự chủ động trong các pha băng cắt của anh là điểm tựa vững chắc cho hàng thủ The Citizens trong suốt 90 phút thi đấu.

Tuyến giữa biến ảo và nhãn quan của Rayan Cherki

Nếu hiệp một là sự giằng co về mặt thế trận thì hiệp hai hoàn toàn thuộc về đội khách. Bước ngoặt đến từ sự dâng cao tự do của Nico O’Reilly, người đã mở ra chiến thắng bằng một cú đánh đầu dũng mãnh. Tuy nhiên, linh hồn trong các đợt lên bóng của Man City chính là Rayan Cherki. Tân binh này đã chứng minh giá trị với cú đúp kiến tạo đẳng cấp, thể hiện nhãn quan chiến thuật vượt trội.

Rayan Cherki (7.8): Có cú đúp kiến tạo đẳng cấp trong hiệp hai, thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Ở khu vực trung tuyến, Rodri dù khởi đầu có phần chậm chạp nhưng đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ để kiểm soát hoàn toàn không gian. Bernardo Silva cũng đánh dấu cột mốc 451 lần ra sân bằng một tinh thần thi đấu bền bỉ, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lối chơi và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Hàng công sắc lẹm và đóng góp của Erling Haaland

Jeremy Doku tiếp tục cho thấy mình là "mũi khoan" lợi hại nhất bên hành lang cánh. Pha dứt điểm lạnh lùng của anh không chỉ ấn định tỷ số 3-0 mà còn là phần thưởng cho màn trình diễn đầy năng lượng. Trong khi đó, dù Erling Haaland tiếp tục trải qua một trận đấu không ghi bàn, tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Na Uy vẫn rất lớn thông qua khả năng làm tường và thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh tỏa sáng.

Jeremy Doku (8.2): Là mũi khoan phá lợi hại nhất bên hành lang cánh, kết thúc màn trình diễn ấn tượng bằng pha dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng cho Man City.

Thắng lợi này không chỉ giúp Manchester City giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Với sự hòa nhập nhanh chóng của các nhân tố trẻ và sự ổn định của các trụ cột, đoàn quân của Pep Guardiola đang cho thấy phong độ cực kỳ đáng sợ trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

