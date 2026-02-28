Man City di chuyển gấp 3 lần Arsenal: Biến số quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh Trong khi Arsenal chỉ phải di chuyển gần 1.000 km cho phần còn lại của mùa giải, Man City đối mặt với hành trình khắc nghiệt hơn 2.400 km, tạo ra lợi thế thể lực cực lớn cho Pháo thủ.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang bước vào giai đoạn nước rút với một biến số có thể xoay chuyển cục diện: địa lý. Theo phân tích lịch trình thi đấu sân khách, Manchester City đang phải đối mặt với áp lực thể lực nặng nề khi quãng đường di chuyển dài gấp gần ba lần so với đối thủ trực tiếp Arsenal.

Hiện tại, Arsenal đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn Manchester City, dù thầy trò Pep Guardiola vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Tuy nhiên, ngoài điểm số, Pháo thủ dường như đang nắm giữ một lợi thế quan trọng khác từ lịch thi đấu thuận lợi về mặt địa lý, cho phép các cầu thủ có nhiều thời gian hồi phục hơn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Arteta có thể vượt qua đội bóng của Pep Guardiola trong cuộc đua đường trường?

Gánh nặng di chuyển đè vai Manchester City

Khi mùa giải chỉ còn khoảng 10 vòng đấu, việc phải di chuyển liên tục có thể bào mòn thể lực và sự tập trung của các cầu thủ. Manchester City sẽ phải đối mặt với một hành trình gian nan với tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.534 dặm (khoảng 2.468 km) cho 6 trận làm khách còn lại.

Đáng chú ý nhất là chuyến hành quân đến sân Vitality của Bournemouth với quãng đường khứ hồi lên tới 500 dặm – xa nhất trong số các trận còn lại. Ngoài ra, họ còn phải trải qua hai chuyến đi dài đến London để gặp West Ham và Chelsea (tổng cộng 820 dặm), chưa kể các trận đấu tại Leeds, Burnley và Everton. Việc di chuyển liên tục bằng máy bay hoặc tàu hỏa trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hồi phục của các ngôi sao bên phía The Citizens.

Lợi thế từ lịch thi đấu nội đô của Arsenal

Ngược lại, Arsenal đang tận hưởng sự ưu ái từ lịch thi đấu. Đoàn quân của Mikel Arteta chỉ phải di chuyển tổng cộng 576 dặm (khoảng 927 km) cho 5 trận sân khách còn lại, con số này thậm chí chưa bằng 1/3 so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hầu hết các trận đấu của họ đều diễn ra ở khu vực phía Nam hoặc ngay tại London như các trận gặp West Ham hay Crystal Palace.

Chuyến đi xa nhất và quan trọng nhất của đội bóng Bắc London chính là trận "chung kết mùa giải" tại Etihad gặp Man City vào tháng 4 với quãng đường 410 dặm khứ hồi. Việc ít phải di chuyển giúp Arsenal duy trì được nhịp độ tập luyện ổn định và giảm thiểu rủi ro chấn thương do mệt mỏi tích tụ.

Man City có kinh nghiệm ở cuộc đua đường trường.

Nỗi lo của Pep Guardiola và sự hưng phấn của Mikel Arteta

Sự chênh lệch về quãng đường di chuyển không chỉ là con số thống kê. Việc phải căng sức đồng thời tại FA Cup và Champions League khiến áp lực lên đội hình của Man City trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. HLV Pep Guardiola không giấu được sự lo lắng khi chia sẻ rằng ông có linh cảm xấu về lịch thi đấu và nguy cơ chấn thương sẽ ập đến khi đội bóng không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Mikel Arteta lại đang tràn đầy tự tin sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham. Thuyền trưởng của Arsenal tin rằng đội bóng của mình đã thể hiện được bản lĩnh đúng lúc. Cuối tuần này, sự chênh lệch sẽ tiếp tục được thể hiện khi Arsenal được tiếp đón Chelsea trên sân nhà Emirates, trong khi Man City phải hành quân đến "chảo lửa" Elland Road của Leeds United. Với lợi thế về lịch trình và tâm lý, Arsenal đang nắm trong tay quyền tự quyết rất lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài nhiều năm qua.