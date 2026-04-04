Man City đối đầu Liverpool: 4 điểm nóng rực lửa quyết định tứ kết FA Cup Manchester City và Liverpool sẽ tạo nên màn thư hùng đỉnh cao tại Etihad. Những cuộc đối đầu giữa Haaland - Van Dijk hay Salah - O’Reilly được kỳ vọng định đoạt cục diện trận đấu.

Cuộc đại chiến giữa Manchester City và Liverpool tại tứ kết FA Cup không chỉ là màn đấu trí giữa Pep Guardiola và Arne Slot, mà còn là nơi quy tụ những cuộc đối đầu cá nhân mang tính quyết định. Tại sân vận động Etihad, tấm vé vào bán kết sẽ được định đoạt thông qua khả năng kiểm soát các điểm nóng trên sân.

Đại chiến nóng bỏng ở Etihad.

1. Erling Haaland vs Virgil van Dijk: Thử thách cho bản lĩnh trung vệ

Đây được xem là màn đối đầu kinh điển nhất của bóng đá Anh đương đại. Erling Haaland, với sức mạnh càn lướt và khả năng chọn vị trí thượng thừa, luôn là mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Tiền đạo người Na Uy sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở nhỏ nhất từ phía đối thủ.

Trọng trách ngăn chặn Haaland đè nặng lên vai Virgil van Dijk, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool thiếu vắng thủ thành số một Alisson Becker. Dù từng gặp khó khăn trước hàng công đa dạng của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này, Van Dijk vẫn là điểm tựa tinh thần và chuyên môn lớn nhất của Lữ đoàn đỏ. Để giành chiến thắng, trung vệ người Hà Lan cần sử dụng nhãn quan chiến thuật sắc bén nhằm cắt đứt sợi dây liên lạc giữa Haaland và các vệ tinh xung quanh.

2. Mohamed Salah vs Nico O’Reilly: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Salah là ngòi nổ quan trọng của Liverpool.

Mohamed Salah đang bước vào những tháng cuối cùng tại Anfield với phong độ ấn tượng. Với 21 lần in dấu giày vào bàn thắng (13 bàn, 8 kiến tạo) trong lịch sử đối đầu với Man City, tiền đạo người Ai Cập chính là hung thần thực sự của đội bóng thành Manchester. Sự trở lại sau chấn thương của Salah là cú hích quan trọng khi anh đang hướng tới kỷ lục ghi bàn trong 4 trận FA Cup liên tiếp.

Phía bên kia, Nico O’Reilly - tài năng trẻ vừa tỏa sáng tại Carabao Cup - nhiều khả năng sẽ là người trực tiếp đối đầu với Salah. Đây là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho O’Reilly khi anh phải kiềm tỏa một ngôi sao già rơ và đầy mưu mẹo. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ phải đối mặt với đẳng cấp thế giới của "Vị vua Ai Cập".

3. Rodri vs Alexis Mac Allister: Quyết chiến tại khu vực trung tuyến

Kiểm soát trung lộ là chìa khóa để định đoạt quyền kiểm soát trận đấu. Rodri, hạt nhân giúp Man City thiết lập chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại FA Cup, đóng vai trò điều tiết nhịp độ và bảo vệ hàng thủ. Sự hiện diện của anh giúp giảm bớt áp lực cho đội bóng của Pep Guardiola khi thiếu vắng Ruben Dias và John Stones.

Đối diện với Rodri là Alexis Mac Allister, bộ não trong lối chơi của Arne Slot. Khi Wataru Endo vắng mặt, Mac Allister buộc phải lùi sâu hơn để vừa hỗ trợ phòng ngự vừa phát động tấn công. Sự tinh tế của nhà vô địch World Cup sẽ là vũ khí quan trọng để Liverpool thoát khỏi hệ thống pressing nghẹt thở từ phía Man City.

4. Jeremy Doku vs Dominik Szoboszlai: Canh bạc chiến thuật

Dominik Szoboszlai có khả năng đá hậu vệ phải.

Điểm nóng bất ngờ nhất có thể nằm ở hành lang cánh phải của Liverpool. Với việc Jeremie Frimpong chưa sung sức, HLV Arne Slot có thể mạo hiểm kéo Dominik Szoboszlai về đá hậu vệ phải. Đây là một phương án đầy rủi ro trước một Jeremy Doku có tốc độ bùng nổ và khả năng rê dắt lắt léo.

Dù có thể lực tốt, Szoboszlai không phải là một hậu vệ biên thuần túy. Việc đối đầu với một chuyên gia chạy cánh như Doku trong suốt 90 phút sẽ thử thách cực đại kỹ năng phòng ngự và vị trí của tiền vệ người Hungary. Nếu phương án này không hiệu quả, cánh phải của Liverpool có thể trở thành con đường để Man City khai thác triệt để nhằm định đoạt trận đấu.